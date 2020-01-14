Çağdaş Drama Derneği'nin düzenlediği 21. Drama Günleri, çeşitli atölyelerle gerçekleşecek

Çağdaş Drama Derneği; yaratıcı dramayı eğitimde, tiyatroda ve sosyal yaşamda bir disiplin ve yöntem olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla organize ettiği “Drama Günleri”ni İstanbul’da düzenliyor.

“Drama Günleri”, ulusal düzeyde yaratıcı dramanın yöntem boyutunda eğitimcilere doğru bilginin ulaşmasını sağlamak ve bu yöntemi tanıtmak adına her seferinde Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleşiyor.

Bu kapsamda; 8 Şubat 2010 tarihinde İstanbul YÖM Okulları’nda gerçekleşecek olan 21. Drama Günleri’nde çeşitli konu başlıklarıyla atölyeler düzenlenecek.

Çağdaş Drama Derneği

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İnci San ve Devlet Tiyatrosu sanatçısı Tamer Levent ve eğitim, eğitim bilimleri, sanat, sanat eğitimi alanlarında çalışan bir grup kişi tarafından 5 Mart 1990 yılında kuruldu. Derneğin temel amacı, yaratıcı dramayı tiyatro, eğitim ve sosyal yaşamda bir disiplin ve yöntem olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Bu amacı gerçekleştirebilmek için eğitim ve tiyatro ilişkisine odaklanan dernek; seminer, kurs, yayın, konferans, danışmanlık vb. akademik düzeyde bilimsel araştırma ve projeler gibi ulusal ve uluslararası etkinlikler yapıyor, üniversite dâhil hemen her eğitim basamağında bulunan öğretmen ve öğretim elemanlarına hizmet içi eğitimler vererek alana yaratıcı drama eğitmeni/lideri yetiştiriyor.