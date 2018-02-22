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Kültür-Sanat

Çağdaş Bale Topluluğu İKÜ' de izleyicisi ile buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE'NİN ilk ve tek özel bale topluluğu olma özelliğini taşıyan Çağdaş Bale Topluluğu, “Rüzgarın Savurdukları” adlı iki perdelik yepyeni repertuvara sahip yapıt ile İstanbul Kültür Üniversitesi’nde izleyicileri ile buluşacak

22 Şubat 2018 18:16

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE\'NİN ilk ve tek özel bale topluluğu olma özelliğini taşıyan Çağdaş Bale Topluluğu, “Rüzgarın Savurdukları” adlı iki perdelik yepyeni repertuvara sahip yapıt ile İstanbul Kültür Üniversitesi’nde izleyicileri ile buluşacak.


Klasik, yarı klasik, modern eserler ve özgün koreografiler ile 100\'ün üzerinde yapıt sergileyip her yıl birçok farklı tür ile perdesini açan Çağdaş Bale Topluluğu (ÇBT), 46’ncı yılını kutladığı sezonda İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ)\'nde izleyicisi ile buluşuyor.

ÇBT, koreografisini topluluğun kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Cem Ertekin’in hazırladığı iki perdelik yeni yapıtları “Rüzgârın Savurdukları” ile 28 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’da İKÜ’nün Ataköy Yerleşkesi’nde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde sahne alacak.

100’ün üzerinde yapıtı sahneye taşıyan toplulukta, bugüne kadar 200’den fazla dansçı görev aldı. Sadece başrol dansçılarıyla özellikle bu bale eseri için bir araya gelen, ÇBT’nin profesyonel solistlerinin yer alacağı yapıtta Julia Hartmann, Murat Özdemir, Özde Eren ve Murat Kalfagil, başrol dansçılar olarak seyircinin karşısına çıkacaklar.

(FOTOĞRAF)

 

 

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