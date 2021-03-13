Çağatay Ulusoy'un yeni filmi 'Kağıttan Hayatlar' yayımlandı

Oyuncu Çağatay Ulusoy'un kağıt toplayıcısının hayatını canlandırdığı 'Kağıttan Hayatlar' filmi Netflix'te yayımlandı.

Çağatay Ulusoy ve Emir Ali Doğrul’un başrollerini paylaştığı Kağıttan Hayatlar filmi 190’dan fazla ülkeyle aynı anda Netflix’te yayınlandı. Netflix Türkiye’nin orijinal yapımları arasına eklenen Kağıttan Hayatlar filminin oyuncu kadrosunda, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk, Osman İskender Bayer, Tomris Çetinel, Volkan Çalışkan, Mehmet Bahattin Genç ve Okşan Büyük de yer alıyor.

OGM Pictures tarafından hayata geçirilen Kağıttan Hayatlar filminin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor.

Kağıttan Hayatlar filminin konusu ne?

Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük destekçisi ise Tahsin Baba'dır. Mehmet'in yaşamı, hayatına Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük çocukla arasında farklı bir bağ kurar.