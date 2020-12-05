Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi belli oldu; BluTV'den resmi açıklama geldi

Show TV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı İçerde'nin ardından Netflix için çekilen ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'da rol alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi belli oldu. Ulusoy, BluTV diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı Yeşilçam adlı dizi, 2021 yılında izleyiciyle buluşacak. BluTV sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960'lar Türkiye'sinde, Yeşilçam'ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı, BluTV'nin ilk dönem dizisi Yeşilçam, 2021'de sadece BluTV'de."