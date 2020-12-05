T24 LogoT24 Logo
Magazin

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi belli oldu; BluTV'den resmi açıklama geldi

05 Aralık 2020 23:16

Show TV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı İçerde'nin ardından Netflix için çekilen ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'da rol alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi belli oldu. Ulusoy, BluTV diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı Yeşilçam adlı dizi, 2021 yılında izleyiciyle buluşacak. BluTV sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960'lar Türkiye'sinde, Yeşilçam'ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı, BluTV'nin ilk dönem dizisi Yeşilçam, 2021'de sadece BluTV'de."

ETİKETLER

Çağatay UlusoyÇağatay Ulusoy yeni diziyeni diziÇağatay Ulusoy YeşilçamYeşilçamYeşilçam dizisiBluTVÇağatay Ulusoy BluTV
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24