Çağatay Ulusoy’un rol aldığı Netflix'te yayınlanacak filmin adı değişti

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un rol aldığı 'Mücadele Çıkmazı' filminin adı ve yayın tarihi değişti. Netflix, filmin yayın tarihi 15 Mart olarak duyurmuştu.

Daha önce 'Mücadele Çıkmazı' adıyla duyurulan filmin yeni ismi 'Kağıttan Hayatlar' oldu.

'Struggle Alley' olan yabancı karşılığı ise 'Paper Lives' şeklinde değişti. Ayrıca 15 Mart olarak duyurulan yayın tarihi Netflix'te artık 12 Mart olarak görünüyor.

Ulusoy'un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay otururken senaryosu ise Ercan Mehmet Erdem'e ait.