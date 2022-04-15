Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu "Süslü Korkuluk"  dizisinin adı değişti

Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu "Süslü Korkuluk" dizisinin adı "Terzi" oldu. Dizinin yeni başrol kadın oyuncusu Şifanur Gül olarak açıklandı.

Cem Karcı’nın yönettiği dizide Ulusoy'a eşlik edecek olan isim, son olarak Çağan Irmak’ın “Yaratılan” adlı dizisinin ana kadrosunda olan oyuncu Şifanur Gül oldu.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy dizide “Peyami” adlı bir terziye hayat verecek. Şifanur Gül ise, Peyami’nin gelinlik diktiği ve aşık olduğu Esvet rolünü canlandıracak.

TV8’de ekrana gelmesi planlanan dizinin yapım şirketi OGM Pictures’ın ortakları Onur Güvenatam ile Tv8’in patronu Acun Ilıcalı’yla arasındaki anlaşma bozulmuş, anlaşmanın bozulmasının ardından Güvenatam, Netflix'le anlaşmıştı. Daha sonra dizi, Netflix’e satılınca da anlaşması sadece televizyon projesini kapsayan başrol oyuncusu Alina Boz diziden ayrılmıştı.

Alina Boz'un yerine gelen oyuncu Esra Bilgiç'in ise yapım şirketiyle sözleşme şartları konusunda anlaşamadığı iddialarıyla diziden ayrıldığı belirtilmişti.