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Çağatay Ulusoy ile Farah Zeynep Abdullah aynı dizide buluşuyor; ne kadar ücret alacaklar?

İçerideki adlı dizinin çekimleri 10 Ağustos'ta başlayacak

12 Temmuz 2016 13:08

Çağatay Ulusoy'a yeni dizisi 'İçerideki' için uzun zamandır partner aranıyordu. Aranan isim bulundu ve dizideki kadın başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu.

Posta'da yer alan habere göre; çekimleri 10 Ağustos'ta başlayacak dizide Ulusoy ayda 120 bin TL, Abdullah ise 160 bin TL alacak.  

Yıldızı Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle parlayan Farah Zeynep Abdullah, Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte Kurt Seyit ve Şura dizisinde de başrolde oynadı. Farah Zeynep Abdullah Kelebeğin Rüyası, Bir Küçük Eylül Meselesi, Unutursam Fısılda ile Barbie Prenses ve Rockstar adlı sinema filmlerinde de rol almıştı.

 

 

 

 

 

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Çağatay UlusoyFarah Zeynep AbdullahİçeridekiDizi

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