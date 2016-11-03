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Kültür-Sanat

Çağan Irmak'tan yeni film geliyor: Benim Adım Feridun

Mahir Ünsal Eriş'in aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan film, 11 Kasım'da vizyona girecek

03 Kasım 2016 00:57

Yönetmen Çağan Irmak'ın yeni filmi 'Benim Adım Feridun' 11 Kasım'da sinemaseverlere buluşacak.

Filmin başrollerinde şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai Parakcıkoğlu, Büşra Pekin ve Özge Borak yer alıyor.

Mahir Ünsal Eriş'in aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan film, sevgilisi tarafından terkedilen bir adamın yeni bir başlangıç için yola çıkması ve tesadüfen girdiği düğün salonunda hayatını değiştirecek birbirinden ilginç olaylar yaşamasını konu ediyor.

Filmin fragmanı şöyle:

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Çağan Irmakvizyonyeni filmlerHalil Sezai ParakcıkoğluBüşra PekinÖzge BorakBenim Adım Feridun filmi

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