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Kültür-Sanat

Çağan Irmak, Kılıçdaroğlu'nun davetini reddetti

Çağan Irmak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapacağı İzmirli sanatçılar buluşmasına katılmayacağını bildirdi

20 Şubat 2015 13:33

Yönetmen Çağan Irmak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 21 Şubat Cumartesi günü İzmir’de tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapacağı "İzmirli sanatçılar buluşmasına’ katılmayacağını açıkladı. Irmak, DHA’ya yaptığı açıklamada, "Ben sanatçıyım, muhalif olmak zorundayım. Bu nedenle hiçbir siyasi partinin hiçbir organizasyonuna katılmadım, katılmayacağım. CHP’nin düzenlediği organizasyona da katılmayacağım" dedi. 

Sanatçı Meltem Cumbul da cumartesi günü İstanbul’da atölye çalışmasında olacağını, toplantıya katılmayacağını söyledi. 

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