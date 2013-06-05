Çağan Irmak gözyaşlarıyla Başbakan'a seslendi: Bizi kabul edin

Ünlü yönetmen Çağan Irmak, televizyonda katıldığı bir canlı yayında Gezi Parkı'nda yaşanan olayları anlatırken Başbakan'ın daha anlayışlı bakması için çağrıda bulundu. Irmak, bir ara çok duygulandı, gözleri doldu ve konuşamadı.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın canlı yayın konuğu olan ünlü yönetmen Çağan Irmak, Gezi Parkı eylemleri ile ilgili duygularını paylaştı. Çağan Irmak, Gezi Parkı eylemlerinin Türkiye için sevgi ve dayanışma açısından bir ilk olduğunu vurgulayıp ekledi: "Çocuklar orada kitap okudular, gitar çaldırlar, şarkı söylediler. Birbirlerini sevdiler, birbirleriyle tanıştılar."

'O yüzde 50 benim canım, ciğerim, kardeşim'

Başbakan'ın olaylara biraz da baba ve sadık bir eş olarak olaya bakması gerektiğini söyleyen Irmak, "Çocuk yapacaksın, sezaryan yapmayacaksın, içki içmeyeceksin şunu yapacaksın bunu yapacaksın. Bir insan bu kadar çok şey bilemez kardeşim" dedi.

Konuşması sırasında duygularına hakim olamayan ünlü yönetmen, "Başbakan bizi dinlesin, bizi artık kabul etsin, anlamaya çalışsın. O yüzde 50 benim canım ciğerim, kardeşim" ifadelerini kullandı.

'Bu nesli ben de bilmiyorum, ama onları anlamaya çalışıyorum'

Gezi Parkı'ndaki protestoların hiç bir siyasi partiye mal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Irmak, sözlerine şöyle devam etti:



"Başladıktan bir iki gün sonra eylemlerin içinde yer aldım. Ben bilge ya da politikacı değilim. Ama hisleri ifade ederim, hisleri toplarım, duyguları aktarırım. Bu konuda profesyonelim. Olaylar başladığı zaman çocuklar parkta oturmuş kitap okuyarak eylem yapıyorlar. Motorsikletimle atladım gittim. Bu direniş hiç bir siyasi partiye ait değil. Kendi kendine gelişti. Orada oturan gençlerimiz hiç bir yere zarar vermiyorlar. Eğer yalan söylediğimi düşünen varsa Taksim esnafına tek tek sorsunlar. Çocuklar orada kitap okudular, gitar çaldılar, şarkı söylediler. Birbirlerini sevdiler, birbirleriyle tanıştılar. Bu nesil benim de bilmediğim bir nesil. O nedenle onları anlamaya çalışıyorum."

'Ortaokulda Kuran okudum'

Konuşması sırasında sık sık duygulandığı gözlenen Çağan Irmak, gerçekleştirilen gösterilerin Ak Parti seçmenini hedef almadığını belirtip ekledi:

"O yüzde 50 benim canım ciğerim, kardeşim. Onlar bana aitler... Ortaokulda Kuran'ı okudum. Öldüğüm zaman Allah bana sormaz mı neden orada olmadın diye? Bu eşi benzeri görülmemiş bir eylem, bir sevgi eylemi. Yere düşen bir Fenerbahçeli'yi bir başka takım taraftarı kaldırdı ve 'hadi kardeşim kalk daha bizi yeneceğiniz çok maç var."

'Evet alındık, çünkü insanız'

"Çocuk yapacaksın, sezaryan yapmayacaksın, içki içmeyeceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bir insan bu kadar çok şey bilemez kardeşim. O da bir aile babası ve bize sorun burada ne istiyorsunuz diye. Tekrar ediyorum o yüzde 50 benim kardeşimdir. Ayrıca yüzde 50 derken bunların hepsi tek bir insan mı? Onların da içinde renkler var. Hepimiz birbirimizi dinlemek ve anlamak zorundayız. Gazla gitme polis... Bu çocuklar hiçbirinize düşman değiller. Biz dinimizi de dünyaya sevgi ile anlatabiliriz. Evet ben bir çapulcuyum. Beni de böyle kabul et. Evet alındık, insanız çünkü duygularımız var. Bir süre pardon ben gidiyorum dersin ya bu öyle bir eylem."

Irmak, insanların ilk defa birbirleriyle empati kurduklarını, evlerde sandviçler yapılıp verildiğini ve Türkiye'nin böyle bir güzelliği ilk defa yaşadığını ifade edip sözlerine şöyle devam etti:

"Bakın Taksim yerli yerinde duruyor, insanlar kendileri temizliyorlar eylem ve çatışma alanlarını. Canlarını kurtarmak isterken kırıp döküldü sadece çevrede bazı şeyler. Neden kendi evlatlarımızın üzerine gaz atıp su tutuyoruz. Sen ülkendeki vatandaşı dinlersen ben elini öperim senin. Bana bir kulak ver ya. Ben seni anlamaya çalışıyorum ne olur sen de beni anlamaya çalış."