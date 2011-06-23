-ÇADIRKENTTE SATRANÇ KEYFİ ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülkelerinden Türkiye'ye gelerek oluşturulan kamplarda kalan Suriye vatandaşları için başta satranç turnuvası olmak üzere sportif faaliyetler düzenlendiğini bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, Suriye vatandaşları için oluşturulan kamplarda 10 bin 224 kişi kalıyor. Bunlardan 2 bin 555'inin erkek, 2 bin 505'inin kadın, erkek çocuk sayısının 2 bin 599, kız çocuk sayısının ise 2 bin 565 kişi olduğu bildirildi. Suriye vatandaşları için başta satranç turnuvası olmak üzere sportif faaliyetler düzenlendiği ifade edilen notta, Suriye'den Türkiye'ye yönelik nüfus hareketlerine ilişkin olarak Başkanlığın koordinasyonunda, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma ve Maliye Bakanlıkları, Hatay Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Kızılay ile yürütülen çalışmaların da devam ettiği kaydedildi. Sınırın hemen ötesinde bulunan Suriye vatandaşlarına insani yardım faaliyeti kapsamında 17 Haziran 2011 tarihinde başlayan gıda yardımına devam edildiğine işaret edilen bilgi notuna göre, Suriye'den gelen ailelerin çocuklarının normal aşı takvimi güncellenerek, aşıları Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Ankara'da bulunan büyükelçilik ve uluslararası kuruluş temsilcilerinden oluşan bir heyetin, 22 Haziran 2011 tarihinde bölgeyi ziyaret ederek, incelemelerde bulunduğu da bildirildi. Türkiye'ye giriş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici barınmaları için her türlü kolaylık tesisleri ile seyyar mutfak, banyo, WC üniteleri, çocuk oyun parkları, ibadet alanları, eğitim, seyyar hastane ve diğer sosyal tesisleriyle Yayladağı'nda 2, Altınözü'nde 2 ve Reyhanlı ilçesinde 1 olmak üzere toplam 5 çadırkent kurulduğu hatırlatıldı. Kurulan 1.903 çadırdan 665'i Yayladağı, 938'i Altınözü, 207'si Reyhanlı ilçelerinde bulunurken, 93 adedinin ise hizmet amaçlı olarak kullanıldığı belirtildi. 10.224 kişinin, 4 bin 442'si Altınözü, 4 bin 833'ü Yayladağı, 888'i Reyhanlı ilçesinde kurulu bulunan çadır alanlarında ikamet ederken, 20'si refakatçi toplam 61 kişinin hastanede bulunduğu kaydedildi. Çadırkentlerde kalanların kimlik tespitleri yapılarak, geçici tanıtma karneleri de düzenlendi. İlgili kurum ve kuruluşlarca, çadırkentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme ve diğer hizmetlerin verilmesine devam edilirken, çadırkentte uzmanlar tarafından psikososyal destek hizmeti de verildiği bildirildi. -SPORTİF FAALİYETLER- Notta, çadırkentte kalanların sportif faaliyette bulunmaları amacıyla, çeşitli branşlarda spor tesisleri kurulduğu ve gerekli malzemeler temin edildiği ifade edilirken, şu bilgilere yer verildi: ''Bu kapsamda çadırkentte kalan Suriye vatandaşları için satranç turnuvası düzenlenmektedir. Barınma merkezleri idaresine destek vermek amacıyla, Zile ve Orhaneli Kaymakamları Hatay Valiliği'ne görevlendirilmiştir. 23 Haziran 2011 tarihi gece boyunca; ülkemize giriş yapanlardan 180 kişi kendi istekleri ile ülkelerine dönmüş olup, ilave olarak 114 Suriye vatandaşı ülkemize kabul edilmiştir. Çadırkentler, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının ziyaretlerine açıktır.'' -YAPILAN YARDIMLAR- Yapılan yardımlar çerçevesinde AFAD tarafından Hatay Valiliği'ne nakdi 3 milyon 750 bin TL gönderildiği belirtilen notta, bölgeye 2 bin 569 çadır gönderildi ve bunların bin 903'ü kuruldu. Ayrıca gönderilen 19 bin 974 battaniyeden 12 bin 189 adedinin dağıtıldığı belirtildi. Bölgede, 4 adet seyyar mutfak kurulduğu, 10 bin 594 yatak gönderildiği bunların da 6 bin 366 adedinin dağıtıldığı, 22 seyyar banyo, 21 tuvalet kurulduğu, Sağlık Bakanlığının kurduğu 2 sahra hastanesinin de hizmet verdiği kaydedildi. Kampta barınan Suriyelilerin iletişimini sağlamak amacıyla da Türk Telekom'un 4 adet ankesörlü telefon kulübesi kurduğu ifade edilirken, 3 öğün sıcak yemek verildiği, hijyenik malzeme ve diğer ihtiyaçların da karşılandığı kaydedildi.