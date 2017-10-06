Caddebostan Kültür Merkezi'nde Felsefe Seminerleri başlıyor

İSTANBUL,(DHA) Maltepe Üniversitesi’nin Kadıköy Belediyesiyle işbirliği içinde gerçekleştirdiği “Caddebostan Kültür Merkezi -Felsefe Seminerleri\" Prof. Dr Betül Çotuksöken\'in “Antropontolojik Açıdan Varlık Bilgi İlişkisi” konulu semineri ile bu akşam saat 19:00\'da başlıyor.

Genel Koordinatörlüğünü Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye Felsefe Kurumu Başkan Yardımcısı olan Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in yapacağı seminerlerde sırasıyla Betül Çotuksöken, İoanna Kuçuradi, Muttalip Özcan, Harun Tepe, Yusuf Örnek, Ahu Tunçel, Zekiye Kutlusoy, Kurtul Gülenç, Uğur Ekren ve Abdullah Kaygı gibi birçok değerli akademisyen sunumlar yapacak.

Seminerler serisinde bugün saat 19:00’da Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in “Antropontolojik Açıdan Varlık Bilgi İlişkisi” başlıklı anlatımı ile başyacak program, 14 Ekimden itibaren 23 Aralık’a kadar Caddebostan Kültür Merkezinde Cumartesi günleri 10:00-12:00 saatleri arasında yapılacak.14 Ekim saat 14:00\'te İonna Kuçuradi \"Bilgi ve Çeşitleri, 21 Ekim 2017\'de Doç.Dr. Muttalip Özcan\'ın \"Eski Çağda Varlık ve Bilgi Sorunu\" sunumları ile devam edecek.

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