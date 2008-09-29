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Sağlık

Cadbury, Çin yapımı çikolataları geri çekiyor

Hong Kong hükümeti, İngiliz şekerleme şirketi Cadbury'nun Çin yapımı çikolatalarını önlem olarak geri çektiğini belirtti.

29 Eylül 2008 03:00

Hong Kong hükümeti, İngiliz şekerleme şirketi Cadbury'nun Çin yapımı çikolatalarını önlem olarak geri çektiğini belirtti.

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Hükümetten yapılan açıklamada, Cadbury'nun Asya Pasifik şubesi, merkezdeki Gıda Güvenliği birimine, Çin'in başkenti Pekin'deki fabrikasında üretilen 11 çeşit çikolatanın toplatıldığını bildirdi.

Açıklamada, yapılan test sonuçlarında ürünlerde melamin bulunup bulunmadığı belirtilmedi.

Çin'in gıda güvenliğinde çıkan skandal, zehirli bebek mamalarıyla başlamıştı. 

(AA)

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