Cadbury, Çin yapımı çikolataları geri çekiyor

<strong>Hong Kong hükümeti, İngiliz şekerleme şirketi Cadbury'nun Çin yapımı çikolatalarını önlem olarak geri çektiğini belirtti. <br /></strong><br /><a rel="nofollow" href="/content/newsdetail.aspx?cat=33&newscode=9285" target="_blank"><span style="FONT-SIZE:12pt;COLOR:#ff0000;">Endonezya'da 12 gıda ürününde melamine rastlandı</span></a><br /><br /><a rel="nofollow" href="/content/newsdetail.aspx?cat=33&newscode=9038" target="_blank"><span style="FONT-SIZE:12pt;COLOR:#ff0000;">Çin'de şekerde melamin tespit edildi</span></a><br /><br /><a rel="nofollow" href="/content/newsdetail.aspx?cat=33&newscode=8886" target="_blank"><span style="FONT-SIZE:12pt;COLOR:#ff0000;">Makao'da kurabiyelerde aşırı miktarda melamin bulundu</span></a><br /><br />Hükümetten yapılan açıklamada, Cadbury'nun Asya Pasifik şubesi, merkezdeki Gıda Güvenliği birimine, Çin'in başkenti Pekin'deki fabrikasında üretilen 11 çeşit çikolatanın toplatıldığını bildirdi. <br /><br />Açıklamada, yapılan test sonuçlarında ürünlerde melamin bulunup bulunmadığı belirtilmedi. <br /><br />Çin'in gıda güvenliğinde çıkan skandal, zehirli bebek mamalarıyla başlamıştı. <br /><br /><strong>(AA)<br /></strong><br />