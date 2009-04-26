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Çaçan'ın şarkıları Kürtçe'den çalıntı mı?

Rusya'da yaşayan Kürt sanatçı İşvan Aslanov, Burhan Çaçan'ı eserlerini Kürtçeden Türkçe'ye çevirip çalmakla suçluyor.

26 Nisan 2009 03:00

Rusya'da yaşayan Kürt sanatçı İşvan Aslanov, Burhan Çaçan'ı eserlerini Kürtçeden Türkçe'ye çevirip çalmakla suçluyor

Sabah gazetesinin haberine göre, Aslanov'un Rusya'da Çaçan'a yönelik açtığı dava sonuçlanıp, mahkemenin Aslanov lehine karar vermesi, Kürt sitelerinde haberin; "Çaçan, Kürtçe hırsızı çıktı" şeklinde yer almasına neden oldu.

Çevirecek bilgim yok

Konuyla yönelik açıklama yapan Burhan Çaçan, şunları söyledi: "Öncelikle şunu söylemek istiyorum ben bu şahsın adını hayatımda ilk kez duyuyorum. İkincisi benim besteci kimliğimden çok, yorumcu kimliğim ön planda. Ben 35 yıldır müzik piyasası içindeyim. Telif haklarına da çok önem veririm. Daha da önemlisi benim Kürtçe bir türküyü çevirecek ne bilgim ne de yeteneğim var."

Bunlara âlet olmam

Bu konuda eline ulaşmış herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığını da sözlerine ekleyen Çaçan, "Zaten eğer beni bir konuda suçlayacaksa, benim yaşadığım ülke belli...

Ben bu ülkenin topraklarında yaşayan biriyim. Türkiye'de de kanunlar var. Gelip burada hakkını arasın, ispat edeceği ne varsa burada etmeye çalışsın. Benim gıyabımda aldığı kararın benim açımdan hiçbir hükmü yok. Bunu ne niyetle ve niçin yapmış anlamıyorum. Sonuçta ben korsan yüzünden mesleğimi bile bırakmış, albüm yapmadan köşesine çekilmiş bir sanatçıyım. Sanırım birileri üzerimden rant sağlamaya çalışıyor. Ya da başka amaçlar güdüyorlar. Ama ben bu amaçlara âlet olmayacağım. Bu şahıs ve bu şahısın mensupları istediği gibi düşünsün. Varsa bir durum Türk adaleti önünde karşıma çıkarlar ve hesaplaşırlar" ifadesini kullandı.


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