Çabuk acıktıran ve sahurda uzak durulması gereken besinler

Oruç tutanlar için yeterli ve dengeli beslenme çok daha önem kazanırken, uzun açlık sürecinde yumurta, süt ve süt ürünleri, mevsim sebzeleri ve kurubaklagiller başta olmak üzere tok tutma özelliğine sahip besinlere de mutlaka yer vermek gerekiyor.

İçeriğindeki bileşenler nedeniyle çabuk acıktırma özelliğine sahip besinlerin sahurda tüketilmemesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, oruç tutanların sahurda protein içeriği yüksek, uzun süre tok tutmayı sağlayan, ekstra susuzluk hissine neden olmayacak yiyeceklerle hafif ve doyurucu bir öğün yapmalarını önerdi.



“Peynir, yumurta, ceviz, domates, salatalık, yeşillik, süt, tam tahıllı ekmek gibi yiyecekler sofrada yer almalıdır. Çabuk acıktırmaya neden olan besinlerin sahurda tüketiminden mutlaka kaçınılması gerekir” diyen Deniz, çabuk acıktıran besinleri anlatarak uyarı ve önerilerini şöyle özetledi:

Bal, reçel, sürülebilen çikolata: Sahurda bal, reçel, sürülebilen çikolata gibi tatlı grubu yiyecekler hem kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşürerek çabuk acıkmaya yol açıyor hem de susatıyor. Bu nedenle sahurda şeker kaynaklarına yer vermeyin.



Ramazan pidesi: Ramazanın olmazsa olmaz yiyeceklerinden pideyi sahurda tüketmek doğru değil. Çünkü; besinlerin şeker yükü anlamına gelen glisemik indeksi yüksek yiyecekler çabuk acıkmaya neden oluyor ve pide de glisemik indeksi yüksek bir besin. Pideyi haftada 2-3 kere 1-2 avuç büyüklüğünde iftarda tüketebilirsiniz. Sahurda; tam tahıllı ekmek tüketerek tokluk sürenizi uzatabilirsiniz.

Patates: Patates; yenildikten sonra kısa sürede yeniden acıktıran yiyeceklerden biri. Çabuk acıktırma özelliğinin yanı sıra kızartma olarak tüketilirse sağlığa zarar veriyor. Kızartılmış patatesi günlük beslenme alışkanlıklarınız arasından çıkarın; sahurda da tüketiminden kaçının.



Taze sıkılmış meyve suları: Vitamin, mineral ve posadan zengin olan meyve grubunun iftardan 1 saat sonra veya sahurda aşırıya kaçmadan tüketilmesi gerekir. Buna karşın taze sıkılmış dahi olsa meyve suyunu önermiyoruz. Çünkü meyve suyu içtiğinizde hem 3-4 meyvenin şekerini yüklenmiş olursunuz hem de çabuk acıktıran bir içecek içmiş olursunuz.

Kavun, karpuz, üzüm: Meyveler içerdikleri vitamin, mineral, posanın yanı sıra belirli miktarlarda şeker içeriyor. Yüksek şeker içermek aynı zamanda çabuk acıktırmak anlamına geliyor. Özellikle; kavun, karpuz, üzüm gibi diğer meyvelere göre daha yüksek şeker içeren meyveleri sahurda tüketmeyin.