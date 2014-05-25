Rekor boşanma tazminatının perde arkası

Rus oligark Dimitri Rybolovlev ile 27 yıllık eşi Elena'dan boşanma davası tüm dünyada dikkat çekti. Rybolovlev’in Elena’ya 4,5 milyarlık tazminat ödeyecek olması boşanma davasının ilgi noktası oldu.

Sabah gazetesinden Ceren Arseven, boşanma davasının perde arkasını aktardı. Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Onlar iki doktordu. Rusya komünistken evlendiler, çökerken zenginleştiler. Oligark Dimitri Rybolovlev ve eşi boşanırken paralar havada uçuştu. Boşanma davasında istenen tazminat 4.5 milyardı. Para onlara mutluluk getirmedi.

Forbes'un hazırladığı Dünyanın En Zengin İnsanları listesinin 119'uncu sırasında bulunan Rus oligark Dimitri Rybolovlev 27 yıllık eşi Elena'dan geçen hafta boşandı. Boşanmayı haberlerin ilk sırasına taşıyansa ünlü milyarderin karısına ödeyeceği rekor tazminat. Sadece avukatlarıyla iletişim kuran ikilinin evliliği tarihin en pahalı boşanmasıyla sonuçlandı. Gübre kralı ve güzel eşi arasındaki savaşın ayrıntıları aslında belirsiz çünkü ikilinin imzaladığı bir gizlilik anlaşması var. Ama manzaranın görünen kısmı dudak uçuklatmaya yetiyor. Peki, hukuki ve ekonomik bir savaş haline gelen evlilik nasıl başladı? Çift nasıl düşman oldu?

Okul yıllarında alevlendi

Aralık 2008'de boşanmak için mahkemeye başvuran Elena, sarışın ve zarif bir Rus güzeli. Tıp fakültesi mezunu. Akıcı bir biçimde Fransızca ve İngilizce konuşuyor. Hayatta en büyük tutkusu klasik müzik. O kadar ki halk içine neredeyse konserden konsere karışıyor. Aslında Dimitri Rybolovlev de tıp eğitimi aldı. Hatta tanışmaları okul yıllarına dayanıyor. İkili 1980'lerin başında Perm Üniversitesi'nde tanıştı. O zamanki adıyla Elena Tchouprakov sadece güzel değil çok da başarılıydı. Genç kadını baştan çıkarmak için uzun süre uğraşan Dimitri bir süre sonra onun aklını çeldi ve ikili 1987'de evlendi. İlk kızları Ekaterina 1989'da doğdu. Evlendikten kısa süre sonra çift Perm'de bir hastanenin kardioloji servisinde çalışmaya başladı. Ama o yıllarda bile gelirleri sadece maaşlarıyla sınırlı değildi. İkili Dimitri'nin babasının desteğiyle ufak çaplı girişimciliğe başladı. 91'de Boris Yeltsin'in Kremlin'e çıkmasıyla hareketlenen ekonominin rüzgarından faydalanan Rybolovlevler 92'de doktorluğu tamamen bırakıp iş hayatına atıldı. Detayları belirsiz fakat şaşırtıcı bir biçimde üç yılda Rus gübre devi Uralkali'nin başına geçtiler. Bu ani yükseliş elbette beraberinde zorluklar da getirdi. Tehditler almaya başlayan aile çareyi 1995'te İsviçre'ye taşınmakta buldu.

Servet aldatmayı getirdi

İkinci kızları Anna burada 2001'de doğdu. Ailenin serveti hızla büyürken ikili de birbirlerinden uzaklaşmaya başladı. Bu dönemde Versailles Sarayı'nın küçük bir örneğini Cologny'de yaptıran Elena içini de antika mobilyalar ve ünlü ressamların servet değerindeki tablolarıyla süsledi. Sonrasında 60 milyon avroya Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi satın alındı. 2000'lerin ortalarında zenginliği ve dolayısıyla da mal varlığı hızla artan oligark, ünlü mankenlerin katıldığı şaşaalı partiler vermeye başladı. Parti dedikoduları alıp başını giderken basın da aldatma iddialarıyla çalkalanıyordu. Nisan 2005'te Dimitri pek çoklarınca stratejik bir hata olarak nitelendirilen bir hareket yapıp karısına evlilik anlaşması önerdi. Elena anlaşmayı reddetti.

Savaş ilan edildi

Teklifin reddedilmesi üzerine zenginlik Kıbrıs'ta kurulan bazı dernekler aracılığıyla egzotik ülkelere doğru kaydırılmaya başladı. Bir tür savaş ilanı olan bu hareketi Elena gördü ve 22 Aralık 2008'de boşanma davasını açtı. Mal varlığının İsviçre'den uçtuğunu fark edince ülkenin en dişli avukatı Marc Bonnant'ı tutan Elena büyük bir savaşa hazırlandığının ilk sinyallerini verdi. Hukuki olarak köşeye sıkıştığını fark eden kocasıysa 2010'da Kıbrıs vatandaşlığına geçti. Ancak gözü hep daha yüksekte olan Dimitri Rybolovlev'e bu yetmedi. Kendini Chelsea'nin sahibi Abramoviç'le kıyasladığı bilinen iş adamı 2011'de Monaco futbol takımını satın aldı ve dört yılda takıma yatırdığı 100 milyon avro karşılığında dünyanın en pahalı pasaportunu elde ederek Monaco vatandaşı oldu.

Altı yıllık mücadele

Nisan 2012'de iki avukatı aracılığıyla büyük bir gizlilikle karısıyla boşanmak üzere iletişime geçen Rus milyarder aslında anlaşmaya varılmış olmasına rağmen Kıbrıs'taki mali krizi öne sürerek bir süre sonra geri adım attı. Bir kez daha alevlenen savaş, geçen haftaya kadar devam etti. Altı yıllık büyük mücadele Rus milyarderin mal varlığının yaklaşık yarısını eşine ödemesi kararıyla sonuçlandı. Elena Rybolovleva, 13 yaşındaki kızları Anna'nın velayetini de elde etti. Şimdi gözler tarihin en büyük boşanma tazminatını ödemesi gereken milyarderin temyize gidip gitmeyeceğinde.

Tarihin en pahalı boşanmaları

Rybolovlev'den önce tarihin en büyük tazminatını Fransız işadamı ve sanat taciri Alec Wildenstein karısı Jocelyn'e ödedi. Meblağ 2.5 milyar dolardı. Medya patronu Rupert Murdoch da karısı Anna'ya boşanırken 1.7 milyar dolar verdi. Formula 1'in başkanı Bernie Ecclestone da karısı Slavica'dan boşanırken 1.5 milyar dolar ödedi. Sanat dünyasındaysa rekor Mel Gibson'a ait. Gibson'ın boşandığı eşi Denise Moore, 400 milyon dolara ve ünlü aktörün hayatı boyunca çektiği filmlerden doğan haklarının yarısına da sahip oldu. Boşanırken çuval dolusu tazminat ödeyenlerden biri de Tom Cruise, üstelik iki kez. Nicole Kidman ile 10 yıl evli kalan Cruise, boşanırken kızıl saçlı güzele 108 milyon dolar verdi. Bu boşanmanın ardından Cruise, Katie Holmes ile evliliğine bir sözleşmeyle imza attı ve boşanırken de, evli kaldıkları her yıl için sadece üç milyon dolar ödedi, yani 15 milyon dolarla Katie Holmes defterini kapadı.

Karısına kızıp kızına ada aldı

Çift uzaklaştıkça Dimitri Rybolovlev büyük kızı Ekaterina'yı hediyelere boğdu. Hayalgücünün sınırlarını zorlayan hediyeler arasında sayısız at, 21 odasıyla New York'un en pahalı dairesi ve birkaç Yunan adası bulunuyor.