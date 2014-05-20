4.5 milyar dolarlık boşanma

Cenevre mahkemesi "Gübre kralı" olarak bilinen Rus milyarder Dmitry Rybolovlev'in, boşandığı eşine yaklaşık 4.5 milyar dolar ödemesine hükmetti.

Cenevre mahkemesi, milyarder Rybolovlev'in eşi Elena Rybolovleva'nın açtığı ve 6 yıldır süren boşanma davasını sonuca bağladı.

Mahkeme, Fransız Monaco Futbol Kulübü'nün de sahibi Rus milyarderin, mal varlığının yaklaşık yarısı olan 4.5 milyar doları eşine ödemesini kararlaştırdı.

Elena Rybolovleva, 13 yaşındaki kızları Anna'nın velayetini de elde etti. Çiftin 25 yaşında bir kızları daha bulunuyor.

Rybolovleva'nın avukatı Marc Bonnant, dava sonucunu "Tarihteki en pahalı boşanma" olarak niteledi.

Servetini tarımsal gübre satışından elde etmesinden dolayı "gübre kralı" olarak bilinen Dimitry Rybolovlev'in temyize gitme hakkı bulunuyor.

Rybolovlev, Forbes dergisinin 2014 yılı en zengin işadamları listesinde 8.8 milyar dolarlık servetiyle 147'nci sıradaydı.