T24 LogoT24 Logo
Medya

‘ByLock’tan kovulduğu iddia edilen Habertürk spikerinden açıklama

Karaağaç, kovulduğu iddiasına ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı

10 Mart 2017 20:22

Habertürk’te sunuculuk yapan Fatma Karaağaç’ın telefonundan 'ByLock' çıktığı için görevine son verildiği iddia edildi.

Karaağaç, iddia üzerine daha sonra Twitter’dan paylaştığı bir mesaj ile “cevap vermeyeceği sorunun olmadığını” söyledi. Karaağaç, kovulduğu iddiasına ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.  

Medyaradar’da yer alan iddiaya göre, Habertürk yönetimi Karaağaç’ın işine Gülen cemaatinin haberleşme ağı olduğu iddia edilen ByLock’un telefonunda çıktığı iddiası ile son verdi. 

Karaağaç, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

ETİKETLER

15 temmuzfetöbylockhabertürkfatma karaağaç
","articleSection":"Medya","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-03-10T20:22:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/bylocktan-kovuldugu-iddia-edilen-haberturk-spikerinden-aciklama,393021","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/bylocktan-kovuldugu-iddia-edilen-haberturk-spikerinden-aciklama,393021"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24