‘ByLock’tan kovulduğu iddia edilen Habertürk spikerinden açıklama

Habertürk’te sunuculuk yapan Fatma Karaağaç’ın telefonundan 'ByLock' çıktığı için görevine son verildiği iddia edildi.

Karaağaç, iddia üzerine daha sonra Twitter’dan paylaştığı bir mesaj ile “cevap vermeyeceği sorunun olmadığını” söyledi. Karaağaç, kovulduğu iddiasına ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.

Medyaradar’da yer alan iddiaya göre, Habertürk yönetimi Karaağaç’ın işine Gülen cemaatinin haberleşme ağı olduğu iddia edilen ByLock’un telefonunda çıktığı iddiası ile son verdi.

Karaağaç, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: