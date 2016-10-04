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15 Temmuz Darbe Girişimi

‘ByLock’ soruşturmasında 6 akademisyen tutuklandı

8 akademisyen gözaltına alınmıştı

04 Ekim 2016 22:03

Trabzon'da, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) görevli 8 akademisyenden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında araştırma görevlisi ve öğretim görevlilerinin yer aldığı 8 akademisyen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Diğer şüpheli 2 kadın akademisyen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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