Buzzfeed'in kurucusu: Facebook, gazetecilik için hâlâ para ödemiyor

Sosyal medya devi Facebook’un gazetecilik için hâlâ para ödemediğini ifade eden Buzzfeed’in kurucusu ve CEO’su Jonah Peretti, haber akışından elde edilen gelirin yayıncılarla paylaşılmadığını söyledi.

Journo’nun Press Gazette’den yaptığı çeviriye göre, Columbia Journalism Review’e konuşan Peretti, “İçeriği etkilemek ve olumlu bir şekilde şekillendirmenin en iyi yolu, içeriği trafikle ödüllendirmek… Ama tabii gelir de şart” dedi: “Bu iki şey bir arada yayıncılara haber akışını kontrol edebilecek bir ekonomik model sağlayabilir.”

"YouTube iyi iş çıkarıyor"

Yayıncıların Facebook’da yayınlanan içerik için bir miktar gelir elde ettikleri, ancak gazeteciliğe yatırım yapan geniş haber bültenlerine sahip yayıncıların sürdürülmesi için yeterli olmadığınu vurgulayan Peretti, mesele video yayıncılığına geldiğinde Youtube’un iyi bir iş çıkardığını kaydetti.. Peretti’ye göre Facebook’ta ise durum farklı. Zira birçok insan Facebook’un gelecekte çok daha iyi bir iş yapabileceğini düşünse de, şimdilik platformun yeterince iyi iş çıkarmadığı ortada:

“Yayıncıların geleceği beklemek için belirli bir süreleri daha var ve bence bu sürecin hızlanmasına Facebook’un da ihtiyacı var… Instant Articles güzel ve bizim için anlamlı ama haberleri desteklemek için hala yeterli bir ürün değil, Hâlâ gazetecilik için para ödemiyor.”

Murdoch: Facebook, ‘güvenilir’ yayıncıları tanımak istiyorsa, nakil ücreti ödemeli

Peretti’nin yorumları geçen hafta Rupert Murdoch tarafından yapılan açıklamayı anımsattı. Murdoch, Facebook’un platformunda güvenilen haber markalarını taşımak için para ödemesi gerektiğini söylemişti. Medya patronu, yaptığı açıklamada: “Facebook, ‘güvenilir’ yayıncıları tanımak istiyorsa, bu yayıncılara kablo şirketleri tarafından benimsenen modele benzer bir nakil ücreti ödemeli” demişti.