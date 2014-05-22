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Çevre

Buzluğunuzda kotunuza yer açın

Kot pantolonunuzu daha az yıkayarak çevreyi koruyun, kokmaya başlarsa buzluğa atın

22 Mayıs 2014 13:59

Levi’s’ın Ceo’su Chip Bergh, ürettikleri kot pantolonların sıklıkla yıkamaya gerek duymadığını ve kendisininde kotunu bir yıldır yıkamadığını söyledi. Konuyla ilgili daha radikal öneriler de mevcut. Modacı Stacy London, kot pantolonların altı ayda bir yıkanabileceğini söylüyor ve ürünlerin kokması durumunda insanlara pantolonlarını buzluğa koymalarını öneriyor.

Katıldığı Brainstorm Green Conference’da yaptığı konuşmasında Bergh, ürettikleri ürünlerin diğer markalara oranla aynı sıklıkta yıkanmasına gerek olmadığını ve bu bağlamda kot pantolonlarının çevre dostu olduğuna vurgu yaptı.

Daha az su kullanımını teşvik eden şirket, 2011’den bu yana müşterilerinin kot pantolonlarını daha az yıkamaları konusunda teşvik ediyor.

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