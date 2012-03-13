Buza sıkışan balinaların mucize kurtuluşu film oluyor

T24 - Alaska'da geçen 1988 yılında buza sıkışan 3 balinanın kurtuluşunu anlatan filmin başarollerini Drew Barrymore ve Ted Danson paylaşıyor.

1988 yılında Alaska'nın en kuzey ucundaki Barrow Point'e kış erken geldi. Doğudan gelen dondurucu soğukla birlikte bölge kalın bir kar tabakasıyla kaplandı. Bu sırada denizin üzerinde de neredeyse 30 santimetre kalınlığında bir buz tabakası oluştu.

Ekim'de üzerlerine doğru gelen buzu hisseden 20 bin civarındaki California gri balinası normalin birkaç hafta öncesinden Meksika'ya doğru gitmeye başladılar. Aynı zamanda kışlık et ihtiyacını karşılamak için kutup balinası avına çıkan 3 eskimo da buza tırmandı ve orada bir delikte buzlu suyun içinden hava almak için yüzeye çıkmaya çalışan 3 gri balinayla karşılaştı.

İkisi ergen biri bebek üç tecrübesiz balina nefeslerini 5 mil ötedeki açık denize ulaşmalarına yetecek kadar tutamadıkları için burada mahsur kalmıştı, buza vurmaktan kafaları kan içindeydi ve yağan kar yüzünden korkuyorlardı. Onların bu görüntüsü üzücü bir manzara oluşturuyordu.

Etleri tatsız ve kuru olan bu memelileri öldürmeyen ama kendi kaderlerine de terk etmek istemeyen Eskimolar yerel avcılara haber verdi. Haber Barrow'da hızla yayıldı. Deniz biyologu Geoff Carroll durumdan haberdar olunca sahil güvenliği ve Alaska medyasını harekete geçirdi. NBC'nin balina haberlerini seven haber sunucusu Tom Brokaw da çalıştığı televizyonu bu hikayeyi çekmesi için ikna etti. Balinalar bir anda kendilerini ana haber bültenlerinde buldu.

Aradan neredeyse 20 yıl geçtiği düşünülürse o balinalar şu an hâlâ bir yerlerde yaşıyor olmalılar.

Tırnakları yedirten gerilimli 3 haftanın ardından kurtarma işlemi bir araya gelmesi neredeyse imkansız bir ekibin işbirliğiyle gerçekleşti: Balina avcılığını protesto eden Greenpeace'çiler, petrol şirketleri, Amerikan ordusu, Beyaz Saray, Sovyetler Birliği ve hatta gitarlı bir türler arası çevirmen...

Şimdi bu hikaye başrollerini Drew Barrymore ve Ted Danson'ın paylaştığı 'Big Miracle' (büyük mucize) adlı filmle beyazperdeye taşınıyor. Filmde Barrymore, 5 millik yolu balinalara açmak için buzları kıran bir gemi gerektiğini medyaya anlatmaya çalışan Greenpeace aktivisti Cindy Lowry'yi canlandıracak.