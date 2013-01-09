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Sağlık

Buz üzerinde yürümenin incelikleri

Prof. Dr. Baha Çelik: Buz üzerinde yürümek eklem ağrılarına neden oluyor. İnsanlar özellikle buzda yürürken elini cebinden çıkarmalı, kendisini kasmamalı ve tedbirler almalı

09 Ocak 2013 13:46

Uzmanların açıklamasına göre, kar ve buz üzerinde yürürken kendisini kasan kişilerde alışkın olmayan kaslar devreye girdiği için ağrılar meydana geliyor.

Kafkas Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Baha Çelik, kas ve iskelet sistemlerinde problem olan hastaların buzda yürürken daha fazla sıkıntı yaşadığına dikkati çekerek, insanların buz üzerinde yürürken kendisini kasmaması gerektiğini söyledi.

Kars'ın Doğu Anadolu illerinde olduğu gibi soğuğun şiddetli yaşandığı bir yer olduğuna değinen Çelik, ''Buz üzerinde yürümek eklem ağrılarına neden oluyor. İnsanlar özellikle buzda yürürken elini cebinden çıkarmalı, kendisini kasmamalı ve tedbirler almalı. Özellikle buz üzerinde yürürken elimizin mutlaka dışarıda olması gerekiyor. Bunun için eldiven takmalıyız, çünkü eldiven hem bizi korur hem de cildimizde meydana gelebilecek çatlamaları engeller'' şeklinde konuştu.

Çelik, buzda yürürken kendisini kasan insanların özellikle eklem, kas, diz kapakları ve kalça kısımlarımda ciddi ağrılar yaşayabileceğini belirterek, ''Buzlu ortamlar bel kireçlemesi, boyun kireçlemesi, kas ve iskelet sistemlerinde problem olan hastalar için sorun oluşturabilir'' dedi.

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buzkarağrıeklemKafkas ÜniversitesiFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim DalıProf Dr Baha Çelik

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