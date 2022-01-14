Buz tutan göle dalan YouTuber "Deli Mi Ne?" hipotermi tehlikesi geçirdi

"Deli Mi Ne?" YouTube kanalının sahibi Faster Abdü olarak bilinen Ali Abdüsselam Yılmaz, iklim değişikliğine dikkat çekmek için buz tutan Van Gölü'ne dalış yaptı. Yanındakilerin "Seni buzun altında göremeyiz, yapma" uyarılarını dinlemeyen Abdü, dalışı sırasında hipotermi tehlikesi geçirdi.

YouTube’da 7 milyonu aşkın abonesi olan ve 2019 yılında Liverpool-Chelsea maçında sahaya atladığı için hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Fester Abdü (28), bu kez de dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmek için tehlikeli bir dalışa imza attı.

Uyarıları dinlemedi

Van’a giden Abdü, soğuktan buz tutan Van Gölü’ne dalmak için hazırlık yaptı.

Buz üzeri eksi 20 derece, su sıcaklığı ise 2 derece olan Van Gölü’nün 50 cm kalınlığındaki buz kütlesini iki farklı noktada baltayla parçalayan Abdü, yanındakilerin “Seni buzun altında göremeyiz, yapma” uyarılarını dinlemedi.

İlk parçaladığı noktadan suya dalış yapan Abdü, diğer noktaya paletle yüzerek buz altında 20 metre ilerledi. Dalış esnasında buz kütlesine eliyle dokunarak yüzen Abdü, kısa süre sonra diğer parçaladığı noktadan çıkış yaptı.

Abdü, dalış sırasında hipotermi tehlikesi geçirince suda kalma süresini uzun tutmayıp tekrar buz kütlesinin üzerine çıktı.