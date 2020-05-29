Büyüme rakamları sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah" ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde;

"Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah. #DeğişimBaşlıyor"

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