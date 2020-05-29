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Ekonomi

Büyüme rakamları sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan açıklama

29 Mayıs 2020 15:44

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah" ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde;

"Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah. #DeğişimBaşlıyor"

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