Büyüme rakamları sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan açıklama
29 Mayıs 2020 15:44
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah" ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde;
"Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah. #DeğişimBaşlıyor"