Ekonomistler, Türkiye’nin birinci çeyrek büyüme rakamlarını nasıl değerlendirdi?

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü. Ekonominin, Koronavirüs etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediği Ocak-Mart döneminde yüzde 5.2 büyümesi bekleniyordu. Peki ekonomistler büyüme rakamları için ne söylüyor?

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“Covid 19 etkisi Türkiye’ye gecikmeli geldi; bu nedenle olumsuz rakamlar çok az dahil oldu”

TÜİK’in büyüme rakamlarını açıklamasının ardından, sosyal medyadan gelen, “Hocam, reel mi yoksa zoom ortamında mı büyüdük? İthalat mı yoksa ihracatla mı büyüdük? Üretimle mi yoksa tüketimle mi büyüdük? Yani özetle gerçekten mi büyüdük?” sorusuna yanıt veren ekonomist Prof. Dr. Burak Arzova, “2 sebep var: 1. Veri geçen yılı baz alan bir veri. Geçen yıl (2019) çok kötü olduğu için baz etkisi yüksek oldu 2. Covid 19 Etkisi Türkiye’ye gecikmeli geldi (Nisan 2020). Bu nedenle olumsuz rakamlar ilk çeyrek içine çok az dahil oldu.

“Büyümeyi sağlayanlar özel ve kamu tüketim, bu durum sürdürülebilir değil”

Ekonomi yazarı Fatih Sezer de, “2020’nin ilk çeyreğinde ekonomi %4,5 büyümüş. Son 12 aylık GSYH 758 milyar$ oldu. Büyüme verisinin kötü tarafı yatırımlar 7 çekrektir azalıyor. Korku içinde çığlık atan surat Dış ticaret 3 çeyrektir büyümeyi aşağı çekiyor. Büyümeyi sağlayanlar özel ve kamu tüketimi. Bu durum sürdürülebilir değil” değerlendirmesinde bulundu.

“2. çeyrekte yüzde 20'ye yakın küçülme kaçınılmaz”

Ekonomist Mustafa Sönmez, büyüme rakamlarını beklediğinden az geldiğini belirterek, “1. Çeyrek büyüme; yüzde 6 yerine yüzde 4,5. Demek ki pandemi ayı martta sert duruş oldu. 2. Çeyrekte yüzde 20 ye yakın küçülme kaçınılmaz” görüşünü ifade etti.