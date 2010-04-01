Büyükşehirlerde içme suyu sağlıklı

T24 - Büyükşehirlerde içme suyunun kaliteli, sağlıklı ve uluslararası standartlara uygun halde vatandaşlara ulaştırıldığı bildirildi.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden alınan bilgiye göre, İstanbul'un içme suları son teknolojiyle donatılmış tesislerde arıtıldıktan sonra dağıtım ağıyla vatandaşlara sunuluyor.



Musluklardan akan suyun Sağlık Bakanlığınca yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik kriterlerine uygun olduğunu belirten yetkililer, şunları kaydetti:



''Akredite olmuş İSKİ laboratuvarları ve diğer kamu kuruluşlarınca yapılan analiz sonuçları, musluklardan akan suyun Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği ve ABD Çevre Koruma Ajansı kriterlerine uygun olduğunu gösteriyor. Kurumumuzca her gün şehrin 350-400 farklı noktasından alınan numunelerin analiz neticesi 'www.iski.gov.tr' adresinde de yayımlanarak kamuoyuna duyuruluyor.''



Uluslararası standartlara göre kaynak sularında 5'in üzerinde çıkmaması gereken bulanıklık (ntu) değeri, Ankara'da 0.74, İzmir'de 0.4, Adana'da ise 0.1 olduğu belirtildi.



Ankara suyunun sertliği 97.8, sudaki organik madde değeri litre başına 2.9 miligramken, ''klorun yüzeysel su kaynaklarında bulunan organik maddelerle reaksiyona girmesiyle oluşan kanser yapıcı bileşikler'' olarak tanımlanan ''trihalometanlar'' yönünden de Ankara'nın içme suyu değeri 52.79.





Adana en berrak içme suyuna sahip



En berrak içme suyuna sahip Adana'da, suyun yüzde 95'i Toroslar'da eriyen karlardan geldiğinden arıtma için kimyasala da çok fazla ihtiyaç duyulmuyor.



Trihalometanlar yönünden de Adana suyu iyi bir karneye sahip. Toplam trihalometanlar, Adana'da litrede 0.1 mikrogramdan küçük olmasına rağmen Ankara'da bu değer 52.79, İstanbul'da 5.2-25.2, İzmir'de 0.7-26.6 arasında değişiyor.



İzmir'de geçen yıl devreye giren 3 arsenik arıtma tesisiyle, kente dünya kalite standartlarına uygun içme suyu veriliyor.



Erzurum'da Palandöken Baraj Gölü'nden temin edilen içme suyunun kimyasal bileşimleri, ambalajlı satılan sudakilerle eş değere sahip.



Gaziantep, Mersin ve Konya'da şebeke suyu güvenle içilebiliyor.



Bursa'da baraja gelen su, isale hatlarıyla yönlendirildiği arıtma tesisinde öncelikle süs balıklarının bulunduğu akvaryuma verilerek kontrol ediliyor.



Sakarya'nın içme suyunun sağlandığı Sapanca gölü suyu, OECD ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre birinci sınıf su kalitesinde bulunuyor.



Kayseri'de Erciyes Dağı'nda eriyen karlar sonucu elde edilen kaynak ve kuyu sularının klor dengesi ve yumuşaklığı ideal değerlere sahip.



Eskişehirliler, güvenli ve sağlıklı şebeke suyu yerine damak tatlarına daha çok uyan ''kalabak suyunu'' tercih ediyor.



Antalya, Samsun, Kocaeli ve Diyarbakır'da da içme suyu uluslararası standartlara uygun.









