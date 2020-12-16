Büyükşehirlerde hastaneye başvuranlarda yüzde 40 azalma oldu

Alınan yeni Koronavirüs tedbirlerinin ardından yoğun bakımlardaki doluluk oranı azalırken, hastane başvuruları da geriledi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son birkaç günde sağlık merkezlerinin yoğun bakım servislerinden gelen bilgiler paylaşıldı.

Büyükşehirlerdeki yoğun bakımların yüzde 20 oranında boşaldığı, hastaneye başvuranlarda ise yüzde 40 gerileme görüldüğü belirtildi.

Testlerde pozitif çıkma oranının da son birkaç günde yüzde 20’den yüzde 15’e düştüğü belirtildi.

Anadolu genelindeki gerileme eğiliminin ise 15 günlük sürede olacağı öngörülüyor.

Bu gelişmelerle birlikte salgının ocak ayının ikinci yarısında hafifleyeceği, şubat sonunda da belirgin bir rahatlama sağlanacağı öne sürüldü.