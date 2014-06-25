Büyükşehir Belediyesi gece yarısı FEM Dershanesi'nin tabelalarını söktü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen FEM ve Anafen dershaneleri Mecidiyeköy şubesinin tabelalarını söktü. Belediye yetkilileri, işlemin 'Reklam İlan Yönetmeliği'ne göre yapıldığını savundu. Dershane yetkilileri ise gece yarısı yapılan uygulamaya tepki gösterdi.

Cihan'da yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri, saat 02.00 sıralarında FEM Özel ve Anafen Dershanesi Mecidiyeköy Şubesi'nin önüne gelerek tabelaları indirmek için hazırlığa başladı. İtfaiyenin merdiven aracı ile vinç, dershane önüne konuşlandı. Evlerine gitmek için dışarı çıkan dershane yetkilileri ise olay karşısında şaşkınlık yaşadı. Kendilerine daha önce herhangi bir uyarı ve tebligat yapılmadığını belirten Anafen Dershanesi Müdürü Murat Dinç, zabıta ekiplerinden tabelaların sökülme gerekçesini öğrenmeye çalıştı. Dershane yetkilileri ve basın mensuplarının sorularına bir süre cevap vermekten kaçınanbelediye görevlileri daha sonra işlemin Reklam İlan Yönetmeliği 22. Maddesi uyarınca yapıldığını savundu. Belediye ekipleri tabelaların izinsiz olduğunu iddia etti.



Anafen Dershanesi Müdürü Murat Dinç, olayı tesadüf eseri gördüklerini ifade etti. Dinç, belediye ekiplerine gerekli izinlerinin olup olmadığının ilgili birimlerinden araştırılması için sabaha kadar müsaade istediklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını dile getirdi. Dinç, bu tabelaların iki yıldan beri burada olduğunu söyleyerek sökme işleminin bugün ve gece yarısı yapılmasının sebebini anlamadıklarını kaydetti.



Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, diğer binalardaki izinsiz tabelaların da söküleceğini, işlemin buradan başladığını iddia etti. İtfaiye merdiveni ile binanın çatısına çıkan ekipler, ilk önce en üstteki reklam tabelasını indirmek için çalışmaya başladı. Oksijen kaynağı ile tabelanın demirlerini kesen ekipler, tabelayı parça parça vinç yardımıyla aşağı indirdi. İndirilen tabelalar kamyonete yüklenerek götürüldü. Dershane yetkilileri karakola giderek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, durum tespit tutanağı tuttu. Dershane yetkililerinin olay hakkında savcılığa da müracaatta bulunacağı belirtildi.