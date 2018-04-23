Büyükçekmece'de göl havzasına kimyasal atık döküldü

Büyükçekmece Gölü havzasındaki Eskice köyü yolu üzerinde bir kamyon gece yarısı kimyasal atık boşaltıp, kaçtı. Yol üzerinden geçen vatandaşların ihbarda bulunması üzerine Büyükçekmece Belediyesi ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, konuya ilişkin olarak "Büyük tehlike altındayız. Dökülen maddenin içerisinde ilk alınan bilgilere göre 2-3 kimyevi madde bulunan tehlikeli madde olduğunu AFAD ekipleri söyledi”

"AFAD, dökülen katı atığın içerisinde 2-3 kimyevi madde olduğunu söyledi"

Hürriyet'te yer alan habere göre, konu ile ilgili açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, “Büyükçekmece göl havzasının ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu bir kez daha görmüş durumdayız. Gece 02.30 sıralarında bir kamyon geliyor, içerisinde birkaç kimyevi madde bulunan maddeyi döküyorlar. Burası gölün 300 metre kenarında bulunuyor. Artık isyan ediyoruz, sesimiz kısıldı. Çünkü bu suyu 17 milyon insan içiyor. Büyükçekmece göl havzası bakir, boş diye buraya zehir dökmek, arsenik dökmek, işte bir ay önce gölün öbür yakasına dökülen arsenik zehrinin 3 saniyede 10 tane koyun, onlarca tavuk orada öldü. On gün önce bunun 1 kilometre ilerisine zehirli variller toprağa gömülmüş, çıkarttık. Şuanda ilgili kurumlar incelemesini yapıyor. Hangi cins zehir olduğunu, hangi cins kimyevi olduğunu araştırıyor. Daha onların tahlil sonuçlarını almadan gece gördüğünüz manzarayla karşı karşıya kaldık. Kamyon dökmüş gitmiş. Zabıta ekiplerimiz arkasından izlerini görüyorlar. Buraya birkaç noktadan giriş yapılabiliyor. Döken aracın buradan TEM istikametine çıktığını villaların kameralarından gördük. Eğer plakalarını saklamamışlarsa, polisimizin bunları yakalayacağını umuyorum. Büyükşehir Belediye başkanımızla da görüşeceğim. En az 6 ile 8 noktaya gece görüşlü ileri teknoloji ürünü kameralar, arkasından 24 saat en az 3 ekibin birleştirilerek sabaha kadar Büyükçekmece gölünü mutlak korumak zorundayız. Büyük tehlike altındayız. Dökülen maddenin içerisinde ilk alınan bilgilere göre 2-3 kimyevi madde bulunan tehlikeli madde olduğunu AFAD ekipleri söyledi” diye konuştu.