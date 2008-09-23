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Politika

Büyükanıt 'gariban' çıktı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın malvarlığı: Bir ev, bir yazlık ve 5 bin YTL emekli maaşı

23 Eylül 2008 03:00

 

Eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Yaşar Büyükanıt, Fikri Sağlar'a açtığı tazminat davası kapsamında mal bildirimini mahkemeye sundu. Buna göre Büyükanıt'ın sadece Kuşadası'nda yazlık kooperatif evi bulunuyor. Büyükanıt'ın 5 bin YTL'lik emekli maaşı dışında da geliri bulunmuyor.

FİKRİ SAĞLAR İSTEDİ

Büyükanıt ile Başbakan Erdoğan'ın Dolmabahçe görüşmesine ilişkin Birgün Gazetesi'nde köşe yazısı yazan eski milletvekili Fikri Sağlar, Büyükanıt'a "eşinin harcamalarıyla ilgili dosya verildiğini" iddia etmişti. Bunun üzerine Büyükanıt, Sağlar hakkında 100 bin YTL'lik tazminat davası açmıştı. Daha önceki duruşmalarda Sağlar'ın avukatları tazminat talebinin "sebepsiz zenginleşmeye yol açabileceği" gerekçesiyle mal beyanı istemişti. Büyükanıt, malvarlığına ilişkin belgeleri sundu.

DAVA BUGÜN BAŞLIYOR

Emekli olduğunda tahsis edilen lüks Audi A4 marka aracı nedeniyle spekülasyonlara konu olan Büyükanıt, mal bildiriminde sadece, emekli olduğunda oturacağını söylediği Kuşadası'ndaki yazlığı gösterdi. Başka bir gayrimenkulü olmadığını bildiren Büyükanıt'ın tek geliri ise 5 bin YTL'lik emekli maaşı. Büyükanıt, eşi ve çocuklarıyla ilgili mal bildirimde bulunmadı. Dava bugün Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

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