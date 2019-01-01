Büyükada'da yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Büyükada’da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırlar bölgesinde çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler ormanlık alana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar Maltepe Sahili'nden görülüyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangında 9 atın öldüğü, yaralanan 3 atın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veterinerlerce tedavi altına alındığı belirtildi.

NTV canlı yayına katılan Adalar Belediye Başkanı Atila Aytaç, atların kaybıyla ilgili şu an için net bir bilgi olmadığını belirterek, “Yangının çıkış nedenini henüz bilmiyoruz. Atların sağlıksız bir şekilde barındığı, derme çatma ahırlar. Daha önce tehlike altında olduğunu söylemiştik. Ahırlarla ilgili çalışma yapılıyor, bir sonuca varacağımızı ümit ediyoruz. Korkumuz yangının ormana sirayet etmesiydi ama şu an için öyle bir şey söz konusu değil. Ormanda sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.