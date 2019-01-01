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Büyükada'da yangın: 9 at telef oldu

01 Ocak 2019 19:47

Büyükada'daki Dilburnu Tabiat Parkı yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangında 9 atın öldüğü, yaralanan 3 atın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veterinerlerce tedavi altına alındığı belirtildi. NTV canlı yayına katılan Adalar Belediye Başkanı Atila Aytaç, atların kaybıyla ilgili şu an için net bir bilgi olmadığını belirterek, “Yangının çıkış nedenini henüz bilmiyoruz. Atların sağlıksız bir şekilde barındığı, derme çatma ahırlar. Daha önce tehlike altında olduğunu söylemiştik. Ahırlarla ilgili çalışma yapılıyor, bir sonuca varacağımızı ümit ediyoruz. Korkumuz yangının ormana sirayet etmesiydi ama şu an için öyle bir şey söz konusu değil. Ormanda sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

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