Büyükada'da akülü araçlar yasaklandı, ada sakinleri kararı protesto etti

İstanbul Büyükada'da sakinleri, Adalar'da akülü araç kullanımının yasaklanmasını protesto etti. Adalar Belediyesi önünde toplanan ada sakinleri yarın uygulanacak olan yasaya karşı çıktı. Adalar Belediye Başkanı'nı "Ada'ya kayyum istiyoruz" sloganlarıyla protesto ettiler.

Adalar Belediyesi İlçe Meclis Toplantısı'na gelen Adalılar, toplantıda Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik konuşmasını yaparken tepki gösterdi.



Tartışmanın çıktığı toplantıda Adalılar, alkışlar ve bina girişinde bulunan turnikelere vurarak toplantı salonunu terk etti. Belediye binası önünde toplanan Adalılar, "Ada'ya kayyum istiyoruz, başkan istifa" sloganlarıyla yarın uygulanacak olan yasaya tepki gösterdi.

Adalet istediğini söyleyen ada sakini Şerife Balat, "Akülü araç kullanmak benim hakkım. Ben Adalıyım. Adalet istiyorum. Araçla çocukları günde 10 defa okula çıkarıyorum. Akülü aracımın kaldırılmasını istemiyorum. Adada adalet istiyorum. Bugün ilçe meclisinde akülü araçları tartışmamız gerekirken, işi partiye döktüler. Biz buraya parti konuşmaya gelmedik. Akülü araç konuşmaya geldik" dedi.

"Plaka verdiler, 1500 lira aldılar"

Bir başka protestocu Sultan Gülyar ise belediyenin akülü araçlara plaka verdiğini belirterek, "Bu plakaların bedeli olarak da bin 500 lira para aldı. Ve bu parayı bağış adı altında aldılar. Madem böyle bir şey vardı belediye neden plaka dağıttı. Biz Adalılar adanın yüksek yerlerinde oturuyoruz. Biz bu akülü araçlara ihtiyacı olan kişileriz. Bizim Adalılar olarak acilen araçlarımız hakkında verilen kararın geri çekilmesini istiyoruz. Yarın aracımı kapımın önüne koyacağım ve hakkımı hukuki yollarla arayacağım" diye konuştu. (DHA)

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