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Adalar'da akülü araç kullanım yasağı başladı

"Vatandaş şu anda araçlarını evlerinde sakladı"

05 Ekim 2021 14:16

Adalar ilçesinde bugün itibaren akülü araç kullanımı yasaklandı. Engelliler için özel tahsis edilmiş, manuel ya da elektrikli araçlar bu yönerge kapsamı dışında tutulurken, Büyükada'da caddeler ve sokakların boş olduğu görüldü. 

Faytonların kaldırılması ile Adalar ilçesinde akülü araç kullanımı yaygınlaştı. 03.06.2021 tarih ve 2021/4-4 sayılı UKOME, hız sınırının aşılarak kazalara sebebiyet verilmesi ve araçların yayaların geçiş güzergahlarına park edilmesi gibi gerekçelerle Adalar'da akülü araçların kaldırılması kararı aldı. Karar bugün itibariyle Adalar İlçesinde uygulanmaya başladı.  Büyükada'da caddeler ve sokakların boş olduğu görüldü.

Büyükada Muhtarı Rafet Grip, "Vatandaş şu anda araçlarını evlerinde sakladı. Uygulama gerçekleşirse saklamayacaklar. Çünkü UKOME'nin aldığı kararlar var. Bu karar doğrultusunda 66 yaşından gün almış kişiler, engelliler ve esnaf hariç diğer araçlar yasaklanacak" diye konuştu.

TIKLAYIN - Büyükada'da akülü araçlar yasaklandı, ada sakinleri kararı protesto etti

Adalarakülü araç kullanım yasağı

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