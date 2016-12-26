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Bilim / Teknoloji

"Büyük Türk şirketlerine siber saldırı!"

İnternet sitelerine erişimde yavaşlama olabileceği belirtildi

26 Aralık 2016 22:58

Aralarında Türkiye'nin önde gelen bankalarının da olduğu büyük şirketler bugün yoğun bir siber saldırı düzenlendiğini iddia edildi.

Siber saldırı mı, yavaşlatmaya bahane mi?

Habertürk’te yer alan iddia şöyle:

Son dönemde siber saldırılara maruz kalan Türk şirketleri bugün de yeni bir saldırı altında. Türkiye'nin en büyük bankalarının da aralarında olduğu birçok dev kurumun internet sitesine yoğun şekilde siber saldırı yapıldığı belirtiliyor.

Dev şirketlerin saldırılardan etkilenmemek için tüm önlemleri aldığı ifade edilirken bu şirketlerin internet sitelerine erişimde zaman zaman yavaşlamaların olabileceği söyleniyor.

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