Siber saldırı mı, yavaşlatmaya bahane mi?

Twitter ve diğer sosyal medya şirketlerinin, 4 gün süren engellemesi ve trafiğin yavaşlatılması, özellikle e-ticaret siteleri ve bankalar açısından sıkıntı yarattı.

Tam yılbaşı yaklaşırken ve hediye satışları yükselmişken, üstelik alışverişin en yüksek olduğu hafta sonunda meydana gelen bu trafik yavaşlatma, şirketlerin satışlarını ve dolayısıyla cirolarını düşürdü.

Muhtemelen buna cevaben, hükümetten yapılan açıklamalarda, "Saldırılar var bu nedenle trafik yavaşlıyor" türünden algı yönetimi yapıldığı görülüyor. Dün bir bakanın bu yöndeki ifadesini, anlaşılan acar muhabirler "Siber saldırı şu anda var" şeklinde almışlar.



Siber saldırılar günümüzün en "sıcak" haberi durumunda.

Herkes bu haberler ile öncelikli ilgileniyor. Bu nedenle de, gazetecilerin dikkat kesildiği cinsten haberler halinde bunlar. Ama siber güvenlik haberleri vermek "uzmanlık" gerektiriyor. Ya da en azından uzmanları tanımayı...

Dün ilk olarak Habertürk'te yayınlandığını sandığımız bir haber tüm haber sitelerine, hatta teknoloji sitelerine aynı ifadelerle geçti. Habere bakarsanız şöyle bir metni var [1][2]:

"Son dönemde siber saldırılara maruz kalan Türk şirketleri bugün de yeni bir saldırı altında. Türkiye'nin en büyük bankalarının da aralarında olduğu birçok dev kurumun internet sitesine yoğun şekilde siber saldırı yapıldığı belirtiliyor.



"Dev şirketlerin saldırılardan etkilenmemek için tüm önlemleri aldığı ifade edilirken bu şirketlerin internet sitelerine erişimde zaman zaman yavaşlamaların olabileceği söyleniyor."

Bazı siteler ayrıca "Sanki varmış gibi... Ayrıntılar geliyor... " yazmışlar.

Ama ilginç olan şu: Dün gündüz ya da gece Türkiye'nin uğradığı ekstra bir saldırı yoktu. Bunu aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Dün Almanya büyük bir saldırı altındaydı ama Türkiye'ye gelen büyük bir saldırı yoktu. Belki münferit bir saldırı da olabilir ama haritalarda yer alacak kadar da büyük gözükmüyor.



Aşağıdaki haritanın en altında yer alan tarih cetvelden tarihi 26 Aralık 2016'ya getirirseniz, dünkü tüm dünya saldırıları görürsünüz. Ayrıca tam Türkiye'nin üzerine basarsanız da Türkiye'ye gelen ya da giden saldırıları görebilirsiniz.

Zaten dün gazetelerde bu haberi gördükten sonra, (bazı teknoloji sitelerinin bile hemen yaptığı gibi) kopyalamadık, konuyu araştırmayı tercih ettik. Gece 8 farklı güvenlikçi ile konuştuğumuzda, bu saldırıdan habersizdiler. Görüştüğümüz güvenlikçiler arasında, banka güvenlikçi, 2 farklı güvenlik ürünü satıcısı firma, 1 akademisyen, 1 operatör ve 3 güvenlik uzmanı vardı. Bunların hepsi Türkiye'deki büyük şirketlere ve bankalara özel büyük bir saldırı olduğundan habersizdi. "Her zamanki saldırılar vardır, fazlasını yani büyük Türk şirketlerine ve bankalara genel bir saldırıyı bilemiyoruz" dediler.



Peki o zaman haberin kaynağı neydi? Twitter ve diğer sosyal medya şirketlerinin, geçen hafta sonunda 4 gün süren engellemesi ve trafiğin yavaşlatılması, özellikle e-ticaret siteleri ve bankalar açısından sıkıntı yarattı. Tam yılbaşı yaklaşırken ve hediye satışları yükselmişken, üstelik alışverişin en yüksek olduğu haftasonunda meydana gelen bu trafik yavaşlatma, şirketlerin satışlarını ve dolayısıyla cirolarını düşürdü. Muhtemelen buna cevaben hükümetten yapılan açıklamalarda, "saldırılar var bu nedenle trafik yavaşlıyor" türünden algı yönetimi yapıldığı görülüyor. Dün bir bakanın bu yöndeki ifadesini, anlaşılan acar muhabirler "Siber saldırı şu anda var" şeklinde almışlar.



Son zamanlarda diğer haberlerden de gördüğümüz üzere gazetecilik gerçekten ucuzladı. Herkes gazetecilik yapıyorum diye kopya haber yapıyor.

Gördüğü haberi araştırmıyor bile...

Siber saldırılar her zaman olan şeyler ve son zamanın moda deyimi ile "seksi" bir haber türü.

Ancak çalakalem yazacağınız türden haberler değil. İnternet üzerinde kayıtları anlık ya da geçmiş şeklinde görülebiliyor. Örneğin geçen yıl aralık ayında yaşadığımız dDOS türü saldırı sadece ülke içinde hepimizin hissettiği bir durum değildi [3]. Haritalara baktığınızda görebileceğiniz bir saldırıydı.



Dolayısıyla başka haberlerde atmak-tutmak mümkün ama siber saldırıları rastgele söylemek yerine en azından kontrol etmek lazım. Bir daha ki sefere, "elinin hamuru" ile siber haber yazacak acar muhabirlere tavsiyemiz, en azından yukarıdaki ya da başka digital saldırı haritalarından, mesela burayı tıklayarak göreceğiniz diğer bir siber saldırı haritasından Türkiye'ye özel saldırı olup olmadığını kontrol etsinler. Ya da işin uzmanı bizim gibi sitelere bir göz atsınlar. Acaba yazmış mıyız?

1] Habertürk : Büyük Türk şirketlerine siber saldırı!



[2] Hürriyet : Büyük Türk şirketlerine siber saldırı!



[3] NİC.TR'ye Saldırı Yapan Kim? Ruslar mı?

Bu yazı ilk olarak turk-internet.com'da yayımlanmıştır.