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Yaşam
Deutsche Welle

Büyük Piramit'te gizli oda bulundu

Mısır’daki Giza Piramitleri’nde gizli bir oda bulan bilim insanları tarihi bir keşfe imza attı.

03 Kasım 2017 01:29

Bilim dergisi Nature'da yayımlanan bir makalede, uluslararası bir ekibin Mısır'daki Giza Piramitleri'nin en büyüğü olan Büyük Piramit'te yer alan 30 metre derinliğinde bir oda keşfettiği açıklandı. Büyük Galeri'nin üstünde yer alan oyuk şeklindeki boşluğun diğer geçitlerle bağlantısının bulunmadığı ve işlevinin ne olduğunun henüz anlaşılamadığı ifade edildi.

Uzmanlar, Büyük Piramit'te 19'uncu yüzyıldan beri böyle bir keşif yapılmadığını belirtti.

Boşluğu bulan ScanPyramids proje ekibi bu keşfi kozmik ışın görüntüleme tekniği kullanarak yaptı. Keşif, bu yönüyle bilim dünyasında, arkeolojide modern parçacık fiziğinin işlevselliğini kanıtlaması açısından önemli bir adım olarak yorumlandı.

"Bu bir ilk"

Projenin mimarlarından Mehdi Tayoubi, "Bu bir ilk" ifadesini kullanarak, ''Bir ya da birden fazla yapıdan oluşuyor olabilir. Bir başka Büyük Galeri de olabilir. Bir oda olabilir, her şey olabilir'' dedi. Tayoubi, boşluğun piramidin inşasından itibaren gizli tutulduğunu düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Nasıl inşa edildiklerine ilişkin hâlâ bir görüş birliği bulunmayan Giza Piramitleri'nde yapılan her keşif uzmanlar açısından büyük önem taşıyor.

Bu piramitlerden 140 metre yüksekliğindeki Büyük Piramit, 4'üncü Hanedanlığın 2'nci Firavunu Khufu ya da bilinen adıyla ''Keops'' adına yaptırılmış olması nedeniyle ''Keops Piramidi'' olarak da anılıyor.

AP,SÖ/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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