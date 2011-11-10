-Büyük Önder Atatürk için Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 73. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurum ve kuruluşların çelenklerinin anıta bırakılmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bu sırada, Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu, sürücüler araçlarını durdurdu. Daha sonra, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Anıt Özel Defteri'ni imzaladı. Vali Mutlu, deftere şunları yazdı: ''Büyük Önder Atatürk, bugün yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi, aramızdan ayrılışınızın 73. yıl dönümü anma törenlerinde, İstanbul halkıyla huzurlarınızdayız. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet payidar kalacaktır' diyerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sonsuza dek yaşatılmasını hedef gösterdiniz. Bizler bu ülkünün aydınlık yolunda yürümeye devam edeceğiz. Türk milleti, devleti ile kenetlenerek barış içinde kardeşçe yaşamanın verdiği güçle ülkemizi dünyanın en zengin ülkeleriyle aynı düzeye getirmek için çalışıyor. Bu hedefe mutlaka ulaşacağız. Birlik ve beraberliğimize, bölünmez bütünlüğümüze mani olmaya çalışan tüm engelleri aşıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sonsuza kadar yaşatacağımıza huzurunuzda söz veriyoruz. Ruhun şad olsun.''