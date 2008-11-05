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Kültür-Sanat

Büyük ödül 'Sivas'93'ün

Tiyatro Dergisi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Tiyatro Ödülleri" sahiplerini buldu.

05 Kasım 2008 02:00

Tiyatro Dergisi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Tiyatro Ödülleri" sahiplerini buldu.

Harbiye'deki Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül töreninde, "Yılın Yapımı" ödülüne Dostlar Tiyatrosu "Sivas'93 adlı oyunuyla layık görüldü.

"Yılın Yönetmeni" ödülünü "Şeylerin Şekli" adlı oyunla Mehmet Ergen kazanırken, "Yılın Kadın Oyuncusu" ödülünü Ayça Bingöl, "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülünü de Sezai Altekin aldı.

"Yılın Yazarı" ödülüne "444" adlı oyunla Yiğit Sertdemir'in değer görüldüğü gecede, "Yılın Çevirmeni" ödülünü "Bana Bir Picasso Gerek" adlı oyunun çevirisiyle Şükran Yücel aldı.

"Yılın Sahne Tasarımcısı" ödülü "Bir Şehnaz Oyun"da ki tasarımıyla Ali Cem Köroğlu ve "Mutlu Yıllar" oyunundaki tasarımıyla Barış Dinçel arasında, "Yılın Işık Tasarımcısı" ödülü ise "Savaş İkinci Perdede Çıkacak" adlı oyunla Yakup Çartık ve "Oyunu Bozuyorum" oyunuyla Yüksel Aymaz arasında paylaştırıldı.

"Yılın Giysi tasarımcısı" ödülünün "Bayazıt" adlı oyunla Canan Göknil'e verildiği gecede, "Yılın Oyun Müziği" ödülünü "Savaş İkinci Perdede Çıkacak" adlı oyunun müziğini yapan Çiğdem Erken kazandı.

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