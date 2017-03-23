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Yaşam

Büyük Kulüp'ün 21 yıldır başkanlığını yapan Duran Akbulut hayatını kaybetti

Akbulut'un bir süreden beri akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi

23 Mart 2017 14:36

1994 yılından bu yana Büyük Kulüp'ün yönetim kurulu başkanlığını yapan Duran Akbulut (80), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Duran Akbulut için düzenlenecek cenaze törenine ilişkin kulüp yönetiminin toplantı yaptığı öğrenildi.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, duran Akbulut'un bir süreden beri akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.

23 yıldan beri kulüp başkanı

Duran Akbulut, 1974 yılından bu yana Büyük Kulüp Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Son 23 yıldan bu yana da yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı. Duran Akbulut aynı zamanda Ülker Bisküvi'nin de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. 

Büyük Kulüp Derneği'nin temeli, 1882 yılında İngiliz Elçisi Sir Alfred Sandison'un tarafından atıldı. 

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1994Büyük KulüpDuran Akbulut

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