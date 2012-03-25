Büyük Kulüp’te seçim günü

T24 - Siyaset, iş dünyası ve bürokrasi çevresinden 7 bin 300 üyeye sahip Büyük Kulüp’te bugün seçim var. Adaylar 16 yıldır başkanlık yapan Duran Akbulut ile Gündüz Kaptanoğlu...

Milliyet'in haberine göre, 1882 yılından beri faaliyet gösteren Büyük Kulüp başkanlığı için bugün yapılacak seçimde, kulübün 16 yıldır başkanlığını yürüten Duran Akbulut’a rakip olarak Kaptanoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gündüz Kaptanoğlu yarışacak.

Akbulut’un listesinde Tevfik Altınok, Necmettin Yılmaz, Metin Baylav, Dr. Mustafa İşcan, Yasin Ekinci, Selçuk Maruflu, Sevgi Gümüştekin, İnal Aydınoğlu, Mahmut Tanyol, Hakan Öncel; Kaptanoğlu’nun listesinde ise Ersin Eti, Mustafa Pamukoğlu, Erkan Ülker, Murat Kıncal, Mahmut Naibi, Ayşe Botan Berker, Haşmet Olgaç, Vildan Yirmibeşoğlu, Hilmi Gök ve Prof. Dr. Rüstem Olga bulunuyor.

Kulübün 16 yıllık başkanı Duran Akbulut, Büyük Kulübü standartların üzerine çıkartarak bir dünya kulübü haline getirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Üyelerimize özel ‘Büyük Kulüp’ kredi kartı çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca, Avrupa yakasında ikamet eden 1700 üyemiz için Etiler ya da Ulus’ta bir şube açma girişimimiz olacak. Trafikten dolayı Anadolu yakasına geçememekten şikayetçi üyelerimize kolaylık sağlayacağını umuyoruz. Park sorunumuzu da bahçenin altındaki garajı 200 araba kapasiteli bir park alanı haline getirerek çözmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, bu yıl Bodrum ya da Çeşme’de 130. yılın şerefine bir kutlama yapmayı planlıyoruz. 18-40 yaş arası 1700 genç üyemiz bulunuyor. Hepsi çok donanımlı gençler. Gençlerimizi kurullara, komitelere yerleştirerek yetiştirmeye çalışıyoruz.”

Akbulut ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşerek ihtiyaç olan yerlere her yıl bir okul yaptırmayı amaçladıklarını ifade ederek, “Burs verdiğimiz 150 üniversite öğrencisinin sayısını bine çıkarmak istiyoruz” dedi.

“Değişime ihtiyaç var”

Duran Akbulut’un rakibi Kaptan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gündüz Kaptanoğlu ise, daha şeffaf bir yönetim hedeflediklerini, kulübün değişime ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kulübümüzün yanındaki İpar Köşkü arazisinin alınması ile ilgili bir çalışmamız var. Ayrıca, otopark sorunuyla da ilgileneceğiz. Kulüp üyeleri arasındaki imtiyaz ve ayrımcılık uygulamalarına son vereceğiz. Kulübümüzün üyelerinin üyelik haklarından daha fazla faydalanmasını istiyoruz. Yemekler de dahil olmak üzere tüm hizmetlerde yüzde 30 indirim yapmayı hedefliyoruz. Tüzük değişikliği ile kurullarımızı daha bağımsız, özerk ve şeffaf hale getirmeyi amaçlıyoruz. Denetim Kurulu seçiminin bağımsız bir liste ile oluşmasını sağlayacağız. Tek adam devrine son vererek ekip çalışması yaratmayı planlıyoruz. Kulübün değişime ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Üç sene sonra kulübü genç nesillere devretmek niyetindeyiz.”