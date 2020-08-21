‘Büyük İstanbul Depresyonu’na Saraybosna’dan ödül

Bu yıl 26. kez düzenlenen Saraybosna Film Festivali’nde Zeynep Dilan Süren’in yazıp yönettiği, Nazlı Bulum’un yapımcılığını üstlendiği “Büyük İstanbul Depresyonu” En İyi Öğrenci Filmi seçilerek Sarajevo’nun Kalbi Ödülü’nü kazandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle açık hava gösterimleri ile sınırlı olan festivalin seçkisindeki filmler online izlenirken, 20 Ağustos akşamı yapılan ödül töreni de internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Öğrenci filmi kategorosinde yarışan “Büyük İstanbul Depresyonu” en son 39. İstanbul Film Festivali’nin Kısa Film Yarışması’nda izleyici karşısına çıktı. İstanbul’da aynı evi paylaşan ve iş bulmakta zorlanan iki kadının hikâyesini anlatan filmde Nazlı Bulum, Kübra Balcan ve Şebnem Hassanisoughi rol alıyor.

Ödülü dayanışmaktan vazgeçmeyen kadınlara adadı

Sarajevo’nun Kalbi ödülünü kazanan Zeynep Dilan Süren sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, “Burada filmimizin bütün ekibi adına konuşuyorum. Hepimiz çok mutluyuz. Jüri üyelerine ve festivali bu zor koşullarda ellerinden gelen en iyi şekilde gerçekleştiren festival ekibine çok teşekkür ederiz. Çok özel bir bir haftaydı. Bu videoyu çekmek sahneye çıkmak kadar heyecanlı. Farklı şehirlerde farklı hayatlar yaşasak da mücadelemizin benzer bir yanı var. Bu ödülü bütün dünyadaki daha yolun başında olan genç kadınlar için almak istiyorum. Şehirde düşe kalka yolunu bulan ve zorlu yaşam mücadelesinde başlarına ne gelirse gelsin dayanışmaktan vazgeçmeyen bütün kadınlar için” ifadelerini kullandı.

Diğer ödüller

Öte yandan 26 Saraybosna Film Festivali’nin uzun metraj yarışmasında büyük ödülü Visar Morina’nın yönettiği “Exile” adlı film kazandı. En İyi Yönetmen ödülü “The Island Within” adlı filmiyle Azeri sinemacı Ru Hasanov alırken, En İyi Kadın Oyuncu “Mare” adlı filmdeki rolüyle Marija Skaricic, En İyi Erkek Oyuncu da “Digger” adlı filmle Vangelis Mourikis oldu.