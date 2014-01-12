Büyük İskender'i zehirleyen bir bitki mi?

Pers İmparatorluğu'nun güçlü ordularını yenmeyi başaran Makedonya kralı ve tarihteki en büyük komutanlardan biri olarak bilinen Büyük İskender'in bir mayalandığı zaman ölümcül olan bir bitkiyle zehirlediği iddiası ortaya atıldı.

Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'nden Leo Schep, Büyük İskender'in Latince adı "veratrum album" olan bir bitki nedeniyle M.Ö. 323'te 32 yaşında öldüğü iddiasını ortaya attı.



Daha önce iddia edildiği gibi Büyük İskender'in arsenik ve striknin maddeleri kullanılarak zehirlenmesinin mümkün görünmediğini belirten Schep, bu maddelerin hızlı ölüme yol açtığını ancak o dönemde dünyanın yarısını kısa sürede fetheden komutanın 12 gün can çekiştiğini, konuşamaz ve yürüyemez hale geldiğini savundu.



Zehir bilimci Schep, "beyaz çöpleme" de denilen zararsız veratrum album bitkisinin mayalandığında ölümcül hale geldiğini belirterek, Büyük İskender'in şarabına bu bitkiden karıştırıldığını, acı tadı gizlemek için de tatlandırıcı kullanılmış olabileceğini ileri sürdü.



Bilim adamının araştırmasının sonuçları "Clinical Toxicology" dergisinde yayımlandı.