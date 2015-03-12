Büyük Hadron Çarpıştırıcısı yeniden çalıştırılacak

CERN Genel Müdürü Rolf Heuer, "Higgs Bozonu" adı verilen atomaltı parçacığın keşfinde kullanılan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın iki hafta içinde yeniden çalıştırılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Genel Müdürü Rolf Heuer, CERN'de düzenlediği basın toplantısında, teknik çalışmaların 2 yılda tamamlanmasından çok heyecanlı olduklarını ve yeni bir döneme girildiğini söyledi.

Heuer, "Büyük Hadron Çarpıştırıcısı bu ay içinde yeniden çalıştırılacak. İki hafta içinde çalıştırmayı umuyoruz" dedi.

İkinci üç yıllık çalıştırma için hazırlanan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın iki yıl aradan sonra ilk çalıştırmaya göre neredeyse iki kat daha fazla enerji ile çalışacağına dikkati çeken Heuer, "Doğa bize nazik davranırsa bu yeni enerji seviyesi ile Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, fizik ve gelecekteki keşifler için yeni ufuklar açacak" diye konuştu.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Direktörü Frederick Bordry ise tüneldeki parçacıkların mart ayının sonunda yeniden dönmeye başlayacağını ancak parçacık, yani enerji çarpışmalarının mayıs ayında gerçekleşeceğini söyledi.

Dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık hızlandırıcısı olan 27 kilometrelik bir halka şeklinde tasarlanan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın çalıştırılması için - 271 derecelik sıcaklığa ulaşması gerekiyor. CERN, aralık ayında yaptığı açıklamada, bu sıcaklığa neredeyse ulaşıldığını duyurmuştu.

CERN'de yapılan deneyler sonucunda Mart 2013'te "Higgs Bozonu" keşfedilmişti.