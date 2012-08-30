Büyük göbek ölüm riskini arttırıyor!

12 bin 785 Amerikan vatandaşı üzerinde yapılan bir araştırma ile normal kiloya sahip ancak karın bölgesinde yağ birikmesi olan kişilerin, dolaşım sistemi rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetme riskinin çok daha yüksek olduğunu ortaya kondu.

Prof. Dr. Karine Sahakyan önderliğindeki araştırma ekibi, katılımcıları vücut kitle endeksine (BMI) göre üç, bunları da bel ve basen oranlarına göre ikişer alt gruba ayırarak 14 yıl boyunca gözlemledi.

Bu süre zarfında katılımcılardan 2 bin 562'si hayatını kaybetti. Bu kişilerin bin 138'inin ölüm sebebinin ise dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar olduğu kaydedildi.

Araştırmayı kaleme alan ekip, vücut kitle endeksi normal seviyede, ancak bel basen oranı yüksek olan, yani bel çevresinin uzunluğu basen çevresinin uzunluğuna yakın olan kişilerin ölüm oranının tüm gruplara oranla en yüksek seviyede olduğunu tespit etti.

Bilim insanları, uzun yıllardır dolaşım sistemi hastalıkları riskinde öncelikle vücut kitle endeksini dikkate alıyordu. Ancak son araştırmalar özellikle bel bölgesindeki yağlanmanın damar tıkanıklığı riskini artırdığını ortaya koydu. Ancak araştırmacılar, damar tıkanıklığına neden olan maddelerin salgılanımında bel bölgesindeki yağların nasıl bir etkiye sahip olduğunu henüz çözebilmiş değil. (Deutsche Welle Türkçe)