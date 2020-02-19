Büyük Efes Sanat Günleri başlıyor

Swissôtel Büyük Efes ve Büyük Efes Sanat bünyesinde bu yıl altıncısı düzenlenecek olan "Büyük Efes Sanat Günleri", İzmirli sanatseverlerle 20 ile 23 Şubat tarihleri arasında yeniden buluşuyor.

Swissôtel Büyük Efes İzmir ve Büyük Efes Sanat işbirliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşen “Büyük Efes Sanat Günleri” bu yıl da çeşitli sanat galerilerini, sanatçıları ve sanat aktörlerini bir araya getiriyor.



İspanya’dan Galeria Joan Gaspar’ın Picasso ve Miro eserleri ile katıldığı etkinlikte 60’i aşkın sanatçıyı temsil eden sanat galerileri, 300’ü aşkın sanat eserini sanatseverlerle buluşturuyor.

20-23 Şubat tarihleri ve 12:00-19:00 saatleri arasındaki tüm etkinlik programları, sanatseverleri ücretsiz olarak 6. Büyük Efes Sanat Günleri’nde, Swissôtel Büyük Efes’in Kordon Salonu’nda bekliyor.

Katılımcılar

EArt Gallery (İzmir)

Asay Sanat (İzmir)

ECN Art Gallery (İzmir)

Galeri Turgut (İzmir)

GaleriM Sanat Galerisi (Ankara)

Galeria Joan Gaspar (İspanya)

GT Art & Interiors (İzmir)

Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Sanat Galerisi (İzmir)

Makkaya Galeri (Aydın)

Valör Sanat Galerisi (Ankara).