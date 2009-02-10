Büyük annelerin baktığı çocuklar daha sorunlu

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, büyük anneleri tarafından bakılan çocukların kreşe gönderilenlere göre daha sorunlu ve yaramaz oldukları belirlendi.



Londra Üniversitesi Eğitim Enstitüsü’nde yapılan araştırmaya göre, büyük annelerinin baktığı çocukların kelime haznesi daha geniş oluyor ancak bu çocuklar "sorunlu davranış" gösteriyorlar ve diğer çocuklarla daha zor geçiniyorlar.



Enstitünün, anneleri çalışan 4800 çocuk üzerinde yaptığı araştırmada, büyük annelerince büyütülen çocukların okula gitmeye de daha az hazır oldukları belirlendi.



Daily Mail'in haberine göre, kreşe gönderilen çocuklar renkleri, harfleri, sayıları, biçimleri anlamada daha başarılı oluyorlar.



Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Konseyi tarafından desteklenen araştırmada, çalışan annelerin çocukları 9 aylıkken ve 3 yaşındayken çeşitli açılardan incelendi.



Araştırma sonunda, büyük annelerinin baktığı çocukların 3 yaşına geldiklerinde, kreşe gidenler veya bir bakıcı tarafından büyütülen çocuklardan daha fazla davranış sorunları gösterdikleri gözlendi. Bu durumun özellikle erkek çocuklarda daha belirgin olduğu ve özellikle diğer çocuklarla ilişkide kendini ortaya koyduğu belirlendi.



Bununla birlikte, bu çocuklar okula gitmeye daha az hazır oldukları halde, kelime haznelerinin daha geniş ve konuşma yeteneklerinin daha iyi olduğu saptandı.



Araştırmayı yürüten ekibin başkanı Dr. Kirstine Hansen, "Araştırmamız, büyük annelerinin bakmasının çocuklar açısından hem olumlu hem de olumsuz yönleri olduğunu gösteriyor ve muhtemelen hükümetin desteğiyle bu durumda iyileşme sağlanabilir" dedi.



Bazı uzmanlarsa, büyük annelerin çocuklara mutluluk ve güvenlik sağladığını belirtiyorlar.



(AA)

