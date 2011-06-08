'Büyük Anadolu Yürüyüşü' bitti

T24

Bianet'te yer alan habere göre, Büyük Anadolu Yürüyüşü'nden gelen açıklama şöyle: “Anadolu’yu Vermeyeceğiz sloganıyla, 2 Nisan’da Artvin’de başlayan, binlerce kilometre yolu, 50 günde yürüyen Büyük Anadolu Yürüyüşü, 21 Mayıs’ta Gölbaşı’nda polis tarafından durduruldu. Ankara’ya birkaç adım kala hukuk dışı bir uygulama ile durdurulan Büyük Anadolu Yürüyüşü 21 Mayıs itibariyle Gölbaşı Direnişi’ne dönüştü. Bu hukuk dışı uygulama, Büyük Anadolu Yürüyüşçüleri tarafından yargıya intikal ettirildi.Bu direnişi başlatan ve 17 gün boyunca devam ettiren bizler, 6 Haziran 2011 tarihi itibariyle, Gölbaşı’ndaki Direnişi, tüm yurda yaymaya karar verdik. Var olan yargı sistemi içinde ne zaman sonuçlanacağını bilmediğimiz mahkeme kararını beklemek, sistemin çarkları arasında sıkışmak ve işlevsizleşmek yerine, direnişi tüm Anadolu’ya yaymaya karar veren bizler, bugün itibariyle Trabzon Solaklı Vadisi’ne hareket etme kararı aldık.Burada yaktığımız Direniş Ateşi’ni, “Yaşam İçin Direniş İnisiyatifi” adıyla tüm yurda yayacağız. Doğayı rant uğruna sömüren kapitalist sisteme karşı, yaşam hakkımızı korumak için, mücadele edenler neredeyse “Yaşam İçin Direniş İnisiyatifi” orada olacaktır. Direniş asıl şimdi başlıyor.”