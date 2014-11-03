Bütün vergi ve harçlara yüzde 10 zam geldi!

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla vatandaşın 2015 yılında ödeyeceği vergi ve cezalardaki artış oranı da belli oldu. Trafikten çöpe, emlaktan taşıta, fiş almamadan iletişim vergisine kadar onlarca kalem vergi ve cezası yüzde 10,11 oranında artacak. Yeni artışlarla birlikte kırmız ışıkta geçmenin cezası 189 liraya, motorlu taşıtlar vergisi 537 liradan 591 liraya yükselecek.

Vergi Usul Kanunu’na göre her yıl vergi artışları, Ekim ayında açıklanan 12 aylık Üretici Fiyat Endeksindeki artış oranında yapılıyor. TÜİK'in az önce açıkladığı rakamlara göre Eylül 2013 ile Eylül 2014 yılı ortalama 12 aylık ÜFE artışı yüzde 10.11 olduğu için 1 Ocak 2015’ten itibaren vergi ve cezalar bu oranda artacak. Ancak Bakanlar Kurulu'nun bu oranı yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Eğer hükümet bu yetkiyi kullanırsa vergi ve ceza artış oranları yüzde 10 değil, yüzde 15 olacak.

Hürriyet’ten Aysel Alp, hükümetin artışı yüzde 10.11'de tuttuğu varsayımı altında 2015'in yeni vergi ve cezalarını hesapladı. İşte 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni vergi, cezalar ve harçlar şöyle oldu:

MTV'lere zam

1-3 yaş, motor hacmi 1300 cm3 ve aşağısı arabalar için ödenecek MTV, 54 liralık artışla 537 liradan 591 liraya; aynı yaş grubunda motor hacmi 1301-1600 cm3 arası olanların MTV'si 859 liradan 945.8 liraya; 1601-1800 cm3 arası olanlar 1.514 liradan 1.667 liraya; 2000-2500 motor hacmine sahip olanların ise 3578 liradan 3.939 liraya çıkacak.

7-11 yaş aralığında motor hacmi 1300 ve altında olanların MTV'si 210 liradan 231 liraya; motor hacmi 1600-1800 aralığında olanların vergisi 698 liradan 769 liraya; 2000-2500 motor aralığındakilerin ise 1623 liradan 1787 liraya ulaşacak.

Lüksün vergisi 21 bin 516 lira olacak

En yüksek MTV'yi ise 1-3 yaş aralığında ve motor hacmi 4000 m3 ve üzeri olan lüks araçlar ödemeye devam edecek. Onların vergisi 19 bin 541 liradan 21 bin 516 liraya yükselecek.

Bu gruptaki en eski araçların vergisi, 16 yaş ve üzeri, ise 1514 liradan 1667 liraya çıkacak.

Pasaportlar da arttı

Pasaport harçları 6 aya kadar olanlar için 96 liradan 105.82 liraya, 1 yıl için 140,5 liradan 154.7 liraya 2 yıl için olanlar 229.30 liradan 252.48 liraya çıkarıldı. 3 yıldan fazla süreliler için de 458.70 liradan 505 liraya yükseldi.

Kırmızı ışıkta geçene yanında ehliyeti olmayana 189 lira

- Kırmızı ışıkta geçmenin; tescili yapılmadan trafiğe çıkmanın; sürücü belgesi yanında olmadan araç kullanmanın, resmi plaka şeklinde plaka taktırmanın, diğer sürücüleri rahatsız edecek far taktırmanın cezası 172 liradan 189 liraya çıkacak.

Alkollü araç kullanan 1609 lira

- 0.5 promilin üzerinde alkollü olarak özel araç kullanan sürücülere ilk yakalanmalarında 727 lira olarak kesilen cezanın miktarı 800 liraya; 2.defada kesilen 911 liralık ceza 1003 liraya; 3 ve üçten sonrası için 1462 lira olan ceza 1609 liraya yükselecek.

Muayeneyi geçiren, tepede hızını düşürmeyen

- Muayene süresini geçiren; 11 yaşını doldurmadan bisiklet, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanan; trafik levhalarına uymayan; kavşağa, dönemece, tepe üstüne yaklaşırken hızını düşürmeyenlere; konvoy halinde araç kullanırken takip mesafesine uymayanlar kesilen ceza 80 liradan 88 liraya yükselecek.

Engellinin yerine park edenler

- Taşıt yolu üzerinde engelli araçları için ayrılan yerlere park eden sürücülere kesilen ceza tutarı 160 liradan 176 liraya yükselecek.

- Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmanın cezası 3.741 liradan 4.119 liraya çıkacak.

- Hız sınırlarını yüzde 10 ila yüzde 30 aşmanın cezası 172 liradan 189 liraya; yüzde 30'dan fazla aşmanın cezası 356 liradan 392 liraya yükselecek.

Bacadan çıkan dumana dikkat!

- Egzoz ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 875 lira yerine 963 lira; egzozu bozuk olduğu için emisyonu fazla olanlara 1755 lira yerine 1932 lira ceza kesilecek.

- Isıtılan konutların bacasından, yönetmelikte belirtilen dışında emisyon çıkması halinde, her bir konut için kesilen ceza 523 liradan 576 liraya yükselecek.

Komşusunu rahatsız edene 771 lira,

dolmuşta sesi fazla açana 2 bin 321 lira

- Standartlara aykırı şekilde gürültü yapan komşunun 700 lira olan cezası 771 liraya; eğlence yerleri başta olmak üzere fabrika ve şantiyelerde gürültünün cezası 21.115 liradan 23 bin 250 liraya çıkacak.

- Ulaşım araçlarında gürültü yapan, yüksek sesle müzik açanlara kesilen 2108 liralık ceza 2.321 liraya yükselecek.

Vatandaşa 9 milyar ceza kesilecek

Hükümetin hazırladığı 2015 Bütçe Tasarısına göre, önümüzdeki yıl vatandaşa kesilecek toplam ceza tutarı yüzde 13 artarak 8.9 milyar liraya çıkacak. Bu cezanın 3,7 milyar lirasını vergi cezaları, 2,7 milyar lirasını trafik cezaları, 1,8 milyar lirasını çevre ve karayolu taşımacılığı gibi idari para cezaları, 520 milyon lirasını yargı cezaları ve 202 milyon lirasını da diğer cezalar oluşturacak.